По логіці мали б повернутись на 26,50 як мінімум, а по факту невідомо, чи пройдемо 26,10(20)
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Чет 18 лип, 2019 11:14
Додано: Чет 18 лип, 2019 11:15
Додано: Чет 18 лип, 2019 11:19
Додано: Чет 18 лип, 2019 11:22
Re: Валютный рынок в контексте ДС
26.11 чую наближается стабилизец
http://upload.wikimedia.org/wikipedia/ru/thumb/9/9a/Bank_of_America_Logo.png/260px-Bank_of_America_Logo.png
Медведь»—биржевой спекулянт, играющий на понижение. Олень»-биржевой спекулянт, играющий на повышение.
Додано: Чет 18 лип, 2019 11:27
Довідкове значення курсу гривні до долара США на 12:00
18.07.2019
грн за 100 доларів США 2602.40
Доллар прибавил 16 копеек.
Торги проходят по обычному графику. Начали "пристрелку" с уровней вчерашнего закрытия, чуть расширив спред. С 10-20 до 11-15, в обычное время для основного изменения котировок, росли, после чего наступил обычный период стабильности. Судя по справочному, на обороты вышли около 11. Сейчас пытаемся расти еще.
НБУ вчера на рынок не выходил.
Коррсчета очень незначительно сократились - ликвидность перетекла в казначейство.
Продаж валюти на міжбанківському ринку
16.07.2019
Усього, млн дол. США 475.1
Обороты очень хорошие, причем без вмешательства НБУ. Похоже, мы имеем дело с увеличившимся спросом.
Додано: Чет 18 лип, 2019 11:28
Додано: Чет 18 лип, 2019 11:29
выборы на курс не влияют, если перед первым туром у проигравших были какие-то надежды, то теперь им точно нет смысла заводить кеш. За электорат Юга может побороться оппа-блок.
Додано: Чет 18 лип, 2019 11:37
Подведем итоги
без изменений - Долярчик
-0,5 п.п. - velvet, зззззз, Сомик, Вкладчик, vitaliian, Patrick, греензон
-1 п.п. - SAndriy1, orest, Nazarkino, ЧИА
-1,5 п.п
-2 п.п. - lapay
-0,73 п.п Мизанторп
Живите своим умом!
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