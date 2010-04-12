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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Чет 18 лип, 2019 11:46
Востаннє редагувалось zzzzzz в Чет 18 лип, 2019 11:48, всього редагувалось 2 разів.
Живите своим умом!
Додано: Чет 18 лип, 2019 11:47
Re: Валютный рынок в контексте ДС
тут на сайті аналогічно 11:59 було 26,75 встигли погасити)
Додано: Чет 18 лип, 2019 11:52
-0,5 п.п.
Не разговаривать с budivelnik"ом , somilitark"ом, Sommer"ом, bub-har"ом , mephala.
Yuri_T, Вася - бан.
Додано: Чет 18 лип, 2019 11:59
04/06
Додано: Чет 18 лип, 2019 12:19
Додано: Чет 18 лип, 2019 12:26
Непродумана політика Нацбанку не дозволяє піднятись українській економіці.
Занадто висока облікова ставка і висока прибутковість депозитних сертифікатів Нацбанку є вигідними для спекулянтів, а не інвесторів, вважає власник одного з найбільших агрохолдингів Європи групи компаній "Укрлендфармінг" Олег Бахматюк, пише УНІАН.
Опитування аналітичного центру Федерації роботодавців показало, що понад 75% респондентів не готові інвестувати в економіку України за існуючих умов, коли облікова ставка Нацбанку складає 17,5%, а інфляція – 9%.
Такий розрив робить неможливим розвиток економіки, заморожує кредитування промислового сектору. Це питання стало темою обговорення під час батлу думок на тему "Промисловці проти НБУ", організованому Федерацією роботодавців України.
На думку українського бізнесмена, порятунком для української економіки може стати поступове зниження облікової ставки з 17,5% до 4%, але для цього треба створити "подушку безпеки" в три мільярди доларів.
"Поки є депозитні сертифікати, вищі від ставки реального кредитування, буде існувати ця система. Коли спекулянт забере гроші з системи, буде обвал національної валюти. Для себе в голові треба скласти рішення: ми готуємо подушку в три мільярди доларів, потім плавно робимо зниження ставки з 17% до 8%, а потім за три роки йдемо до 4%. Даємо надію банкам, системі", – заявив Олег Бахматюк.
Не тільки іноземні, але і українські інвестори за існуючих умов шукають можливості інвестувати в економіки інших країн з більш сприятливими умовами.
"Понад 61% опитаних нами розглядають інші країни з більш низькими відсотковими ставками як альтернативу фінансуванню капіталовкладень в Україні. І багато хто вже сьогодні інвестує в інші країни. Тобто більша частина представників бізнесу готова інвестувати та створювати робочі місця де завгодно, але не в нашій країні, тому що політика НБУ, Міністерства економіки, Міністерства фінансів не сприяє тому, щоб інвестиції приходили в Україну", - сказав Голова Ради Федерації роботодавців України Дмитро Олійник.
Нагадаємо, що Олег Бахматюк є власником одного з найбільших українських агрохолдингів. Група компаній "Укрлендфармінг" є одним з найбільших платників податків в Україні, який веде господарську діяльність в 600 населених пунктів 22 областей України і створює близько 27 000 робочих місць реального сектору економіки. Джерело:
Додано: Чет 18 лип, 2019 12:28
Re: Валютный рынок в контексте ДС
простые решения сложных вопросов, снижаем ставку до 4% и проблемы рассосутся сами собой. Человек не понимает чем больше проблем в экономике, тем дороже дньги. Икто бомжей под 1-2% не кредитует. Со ставкой 4% бюджет останется без денег, а банки без вкладчиков.
Почему то я не удивлён что VAB Банк и Финансовая инициатива утонули.
Востаннє редагувалось vitaliian в Чет 18 лип, 2019 12:36, всього редагувалось 1 раз.
Додано: Чет 18 лип, 2019 12:34
ИМХО, нерезы переразместили часть. Поэтому прирост такой относительно небольшой.
Додано: Чет 18 лип, 2019 12:35
Re: Валютный рынок в контексте ДС
У Вірменії ставка 5,75%.
В нас величезний розрив між ставкою і інфляцією, річний план по ОВДП вже перевиконаний. Ставку треба терміново і радикально знижувати.
Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО... Зебіли відрізняються від Зефілів тим, що навіть сплять в рожевих окулярах.
Додано: Чет 18 лип, 2019 12:36
А вот если бы он сидел на нарах,глядишь и прогнозы были бы другие
Рядом с Коломойским, Клименко, Фирташем, Лагуном, Живаго
Могли бы экспертный совет создать
Живите своим умом!
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