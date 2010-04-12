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Валютный рынок в контексте ДС

Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 1563156415651566>

Найнижчий курс долара на міжбанку до 30.09.2019 буде:

Опитування проводиться до Пон 30 вер, 2019 14:22

Валютный рынок в контексте ДС 2.7 5 181
вище 25.65
52%
95
25.55 - 25.6499
13%
23
25.45 - 25.5499
8%
14
25.40 - 25.4499
8%
15
25.35 - 25.3999
3%
5
25.30 - 25.3499
1%
2
25.25 - 25.2999
3%
5
нижче 25.25
12%
22
Всього голосів : 181
Повідомлення Додано: Чет 18 лип, 2019 12:41

Re: Валютный рынок в контексте ДС

Левобережная 26,00/26,10
Danik
 
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Повідомлення Додано: Чет 18 лип, 2019 12:44

  zzzzzz написав:
  vitaliian написав:
плавно робимо зниження ставки з 17% до 8%, а потім за три роки йдемо до 4%. Даємо надію банкам, системі", – заявив Олег Бахматюк.

простые решения сложных вопросов, снижаем ставку до 4% и проблемы рассосутся сами собой, вместе с вкладчиками и покупателями овгз.
логика нет денег=>нет проблем.

Почему то я не удивлён что VAB Банк и Финансовая инициатива утонули.

А вот если бы он сидел на нарах,глядишь и прогнозы были бы другие :mrgreen:
Рядом с Коломойским, Клименко, Фирташем, Лагуном, Живаго :mrgreen:
Могли бы экспертный совет создать :lol:

Насколько я знаю, у Коломойского ни один банк под Фонд не пошел, в отличие от остальных перечисленных.
И то, что он "якобы" украл - это все со слов воровки Гонтаревой и ее подельницы Рожковой. Не повторяйте за теми, на ком уже клейма негде ставить.
Когда-нибудь станет известна вся правда о Привате, думаю, недолго осталось.
Впрочем, это оффтоп.

Насчет ставки - думаю, 0,5% точно скинут, больше - под большим вопросом.
Искатель
 
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Повідомлення Додано: Чет 18 лип, 2019 12:48

  zzzzzz написав:
  vitaliian написав:
плавно робимо зниження ставки з 17% до 8%, а потім за три роки йдемо до 4%. Даємо надію банкам, системі", – заявив Олег Бахматюк.

простые решения сложных вопросов, снижаем ставку до 4% и проблемы рассосутся сами собой, вместе с вкладчиками и покупателями овгз.
логика нет денег=>нет проблем. Почему то я не удивлён что VAB Банк и Финансовая инициатива утонули.
А вот если бы он сидел на нарах,глядишь и прогнозы были бы другие :mrgreen:Рядом с Коломойским, Клименко, Фирташем, Лагуном, Живаго :mrgreen:
их всех не на нары нужно, а в домну живьём, чтобы даже пепла не осталось//))
asti
 
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Повідомлення Додано: Чет 18 лип, 2019 12:48

Искатель
Ага, а кредиты на фиктивные фирмы Приват выдавал сам по себе, Беня там вообще не причем, это Гонтарева приходила в Приват и требовала выдавать кредиты на фиктари.Блин,ну вы даете.
Живите своим умом!
zzzzzz
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Повідомлення Додано: Чет 18 лип, 2019 12:53

  zzzzzz написав:Искатель
Ага, а кредиты на фиктивные фирмы Приват выдавал сам по себе, Беня там вообще не причем, это Гонтарева приходила в Приват и требовала выдавать кредиты на фиктари.Блин,ну вы даете.

Український олігарх Ігор Коломойський обговорював з українською владою можливість отримання непрацюючих кредитів "Приватбанку" в обмін на передачу банку своєї частки в "Укрнафті".

Про це пише видання Financial Times з посиланням на джерела.

Видання нагадує, що міноритарні акціонери "Укрнафти", пов'язані з Коломойським, вимагають від України у Стокгольмському арбітражі 5,4 мільярда доларів у якості компенсації за втрати, які вони нібито понесли через зниження у 2015 році кворуму для проведення зборів акціонерів.

"Минулого року Коломойський майже досяг угоди з урядом, погодившись припинити спори у Стокгольмському арбітражі та хотів передати свою 40-відсоткову частку в "Укрнафті" "Приватбанку" в обмін на непрацюючі кредити банку, які, за його словами, залишаються ліквідними", - йдеться у статті.

За інформацією джерел видання, українська влада відмовилась від угоди, побоюючись йти на поступки олігарху перед президентськими виборами

https://news.finance.ua/ru/news/-/45285 ... rnafte-smi
vitaliian
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Повідомлення Додано: Чет 18 лип, 2019 13:01

-0,5% до 17% годовых
Искатель
 
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Повідомлення Додано: Чет 18 лип, 2019 13:02

НБУ пересмотрел размер учетной ставки и снизил её на 0,5 п.п.

Теперь учетная ставка 17% ( -0,5 п.п. )
Живите своим умом!
zzzzzz
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Повідомлення Додано: Чет 18 лип, 2019 13:06

Re: Валютный рынок в контексте ДС

Ну от, значить інсайд просочився з самого ранку на міжбанк, хоча як ці пів пункта можуть вплинути на курс не розумію. От, якби на 2-3 спустили, тоді реакція очевидна.
twin
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Повідомлення Додано: Чет 18 лип, 2019 13:12

Re: Валютный рынок в контексте ДС

У нерезов уже 73-74 ярда,красота,нет рисков никаких!!!
Никогда не теряйте чувства юмора,это та соломинка,которая позволяет быть ещё живым среди продажного и фальшивого.
somilitark
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Повідомлення Додано: Чет 18 лип, 2019 13:12

  twin написав:Ну от, значить інсайд просочився з самого ранку на міжбанк, хоча як ці пів пункта можуть вплинути на курс не розумію. От, якби на 2-3 спустили, тоді реакція очевидна.

Как раз медленное снижение показывает, что слишком большая зависимость от размещаемых ОВГЗ.
Снижение на 2-3% означало бы,что готовы вернуть то, что есть, а переразмещать не нужно.
Искатель
 
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