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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Чет 18 лип, 2019 12:41
Re: Валютный рынок в контексте ДС
Левобережная 26,00/26,10
Додано: Чет 18 лип, 2019 12:44
Насколько я знаю, у Коломойского ни один банк под Фонд не пошел, в отличие от остальных перечисленных.
И то, что он "якобы" украл - это все со слов воровки Гонтаревой и ее подельницы Рожковой. Не повторяйте за теми, на ком уже клейма негде ставить.
Когда-нибудь станет известна вся правда о Привате, думаю, недолго осталось.
Впрочем, это оффтоп.
Насчет ставки - думаю, 0,5% точно скинут, больше - под большим вопросом.
Додано: Чет 18 лип, 2019 12:48
их всех не на нары нужно, а в домну живьём, чтобы даже пепла не осталось//))
Додано: Чет 18 лип, 2019 12:48
Искатель
Ага, а кредиты на фиктивные фирмы Приват выдавал сам по себе, Беня там вообще не причем, это Гонтарева приходила в Приват и требовала выдавать кредиты на фиктари.Блин,ну вы даете.
Живите своим умом!
Додано: Чет 18 лип, 2019 12:53
Український олігарх Ігор Коломойський обговорював з українською владою можливість отримання непрацюючих кредитів "Приватбанку" в обмін на передачу банку своєї частки в "Укрнафті".
Про це пише видання Financial Times з посиланням на джерела.
Видання нагадує, що міноритарні акціонери "Укрнафти", пов'язані з Коломойським, вимагають від України у Стокгольмському арбітражі 5,4 мільярда доларів у якості компенсації за втрати, які вони нібито понесли через зниження у 2015 році кворуму для проведення зборів акціонерів.
"Минулого року Коломойський майже досяг угоди з урядом, погодившись припинити спори у Стокгольмському арбітражі та хотів передати свою 40-відсоткову частку в "Укрнафті" "Приватбанку" в обмін на непрацюючі кредити банку, які, за його словами, залишаються ліквідними", - йдеться у статті.
За інформацією джерел видання, українська влада відмовилась від угоди, побоюючись йти на поступки олігарху перед президентськими виборами
https://news.finance.ua/ru/news/-/45285 ... rnafte-smi
Додано: Чет 18 лип, 2019 13:02
НБУ пересмотрел размер учетной ставки и снизил её на 0,5 п.п.
Теперь учетная ставка 17% ( -0,5 п.п. )
Живите своим умом!
Додано: Чет 18 лип, 2019 13:06
Re: Валютный рынок в контексте ДС
Ну от, значить інсайд просочився з самого ранку на міжбанк, хоча як ці пів пункта можуть вплинути на курс не розумію. От, якби на 2-3 спустили, тоді реакція очевидна.
Додано: Чет 18 лип, 2019 13:12
Re: Валютный рынок в контексте ДС
У нерезов уже 73-74 ярда,красота,нет рисков никаких!!!
Никогда не теряйте чувства юмора,это та соломинка,которая позволяет быть ещё живым среди продажного и фальшивого.
Додано: Чет 18 лип, 2019 13:12
Как раз медленное снижение показывает, что слишком большая зависимость от размещаемых ОВГЗ.
Снижение на 2-3% означало бы,что готовы вернуть то, что есть, а переразмещать не нужно.
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