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Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 1563156415651566

Найнижчий курс долара на міжбанку до 30.09.2019 буде:

Опитування проводиться до Пон 30 вер, 2019 14:22

Валютный рынок в контексте ДС 2.7 5 181
вище 25.65
52%
95
25.55 - 25.6499
13%
23
25.45 - 25.5499
8%
14
25.40 - 25.4499
8%
15
25.35 - 25.3999
3%
5
25.30 - 25.3499
1%
2
25.25 - 25.2999
3%
5
нижче 25.25
12%
22
Всього голосів : 181
Повідомлення Додано: Чет 18 лип, 2019 13:22

  Искатель написав:
  twin написав:Ну от, значить інсайд просочився з самого ранку на міжбанк, хоча як ці пів пункта можуть вплинути на курс не розумію. От, якби на 2-3 спустили, тоді реакція очевидна.

Как раз медленное снижение показывает, что слишком большая зависимость от размещаемых ОВГЗ.
Снижение на 2-3% означало бы,что готовы вернуть то, что есть, а переразмещать не нужно.



Я смотрю вы сегодня прямо в ударе,один шедевр за другим выдаете. Сначала у вас Гонтарева виновата в выводе бабла из Привата.

Теперь уже НБУ приплели к ОВГЗ. Какое отношение имеет учетная ставка к размещениям ОВГЗ ?
Минфин работает по текущей ставке по рынку. Точка.

НБУ вообще смотрит на инфляцию в первую очередь.
Живите своим умом!
zzzzzz
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Повідомлення Додано: Чет 18 лип, 2019 13:23

  zzzzzz написав:Искатель
Ага, а кредиты на фиктивные фирмы Приват выдавал сам по себе, Беня там вообще не причем, это Гонтарева приходила в Приват и требовала выдавать кредиты на фиктари.Блин,ну вы даете.

А зачем по вашему украинские олигархи свои банки имеют? Это работающий бизнес. Самое главное, что Приват был платежеспособен и исправно платил всем, и благодаря ему проценты были приличными (науровне иностранных заиствований), а не такие как сейчас. Создава конкуренцию.
На момент банкротства в привате было более 20 млрд грн живых денег, что по банковским нормативам было вполне достаточно. Но рейдеры во главе с Гонтаревой и МВФ требовали, чтоб владельцы вынули и положили в банк 100% покрытия, фактически требовали вернуть в одночасье деньги, которые они не могли вернуть, потому что те были в обороте. Отжим чистой воды. Тут к бабке не ходи, чтоб это понять.

Если Беня потребует компенсацию, то ИМХО, это должно быть за счет Порошенка и Гонтаревой, а также обьявлен дефолт и средства МВФ из резервов НБУ покрыли бы убытки.
Востаннє редагувалось Zebra в Чет 18 лип, 2019 13:24, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Чет 18 лип, 2019 13:24

Искатель
вы имеете ввиду, что пока нет решения суда,
надо говорить не "украл" а "взял" ?
Востаннє редагувалось J в Чет 18 лип, 2019 13:28, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Чет 18 лип, 2019 13:24

Zebra
Любая финансовая пирамида тоже определенное время платит проценты и возвращает вклады, но её банкротство это вопрос времени.
Живите своим умом!
zzzzzz
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Повідомлення Додано: Чет 18 лип, 2019 13:25

  J написав:Искатель
вы имеете ввиду, что пока не решения суда,
надо говорить не "украл" а "взял" ?


Эти фиктивные фирмы уже обанкрочены через суды.
Живите своим умом!
zzzzzz
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Повідомлення Додано: Чет 18 лип, 2019 13:26

  zzzzzz написав:Zebra
Любая финансовая пирамида тоже определенное время платит проценты и возвращает вклады, но её банкротство это вопрос времени.

Вся мировая финансова система - это пирамида. Долги номинально только растут.
Zebra
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Повідомлення Додано: Чет 18 лип, 2019 13:28

  Zebra написав:
  zzzzzz написав:Zebra
Любая финансовая пирамида тоже определенное время платит проценты и возвращает вклады, но её банкротство это вопрос времени.

Вся мировая финансова система - это пирамида. Долги номинально только растут.


финансовая пирамида не выпускает собственную валюту в отличии от центробанков.В это принципиальная разница.
Живите своим умом!
zzzzzz
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Повідомлення Додано: Чет 18 лип, 2019 13:30

  Zebra написав:Вся мировая финансова система - это пирамида. Долги номинально только растут.

какие прогнозы по курсу биткоина?
50 гривен дополнительно к бонусу за открытие депозита
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