Додано: Чет 18 лип, 2019 13:23

zzzzzz написав: Искатель

Ага, а кредиты на фиктивные фирмы Приват выдавал сам по себе, Беня там вообще не причем, это Гонтарева приходила в Приват и требовала выдавать кредиты на фиктари.Блин,ну вы даете. Ага, а кредиты на фиктивные фирмы Приват выдавал сам по себе, Беня там вообще не причем, это Гонтарева приходила в Приват и требовала выдавать кредиты на фиктари.Блин,ну вы даете.

А зачем по вашему украинские олигархи свои банки имеют? Это работающий бизнес. Самое главное, что Приват был платежеспособен и исправно платил всем, и благодаря ему проценты были приличными (науровне иностранных заиствований), а не такие как сейчас. Создава конкуренцию.На момент банкротства в привате было более 20 млрд грн живых денег, что по банковским нормативам было вполне достаточно. Но рейдеры во главе с Гонтаревой и МВФ требовали, чтоб владельцы вынули и положили в банк 100% покрытия, фактически требовали вернуть в одночасье деньги, которые они не могли вернуть, потому что те были в обороте. Отжим чистой воды. Тут к бабке не ходи, чтоб это понять.Если Беня потребует компенсацию, то ИМХО, это должно быть за счет Порошенка и Гонтаревой, а также обьявлен дефолт и средства МВФ из резервов НБУ покрыли бы убытки.