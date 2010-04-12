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Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Чет 18 лип, 2019 13:22
Искатель написав: twin написав:
Ну от, значить інсайд просочився з самого ранку на міжбанк, хоча як ці пів пункта можуть вплинути на курс не розумію. От, якби на 2-3 спустили, тоді реакція очевидна.
Как раз медленное снижение показывает, что слишком большая зависимость от размещаемых ОВГЗ.
Снижение на 2-3% означало бы,что готовы вернуть то, что есть, а переразмещать не нужно.
Я смотрю вы сегодня прямо в ударе,один шедевр за другим выдаете. Сначала у вас Гонтарева виновата в выводе бабла из Привата.
Теперь уже НБУ приплели к ОВГЗ. Какое отношение имеет учетная ставка к размещениям ОВГЗ ?
Минфин работает по текущей ставке по рынку. Точка.
НБУ вообще смотрит на инфляцию в первую очередь.
Живите своим умом!
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zzzzzz
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Додано: Чет 18 лип, 2019 13:23
zzzzzz написав:Искатель
Ага, а кредиты на фиктивные фирмы Приват выдавал сам по себе, Беня там вообще не причем, это Гонтарева приходила в Приват и требовала выдавать кредиты на фиктари.Блин,ну вы даете.
А зачем по вашему украинские олигархи свои банки имеют? Это работающий бизнес. Самое главное, что Приват был платежеспособен и исправно платил всем, и благодаря ему проценты были приличными (науровне иностранных заиствований), а не такие как сейчас. Создава конкуренцию.
На момент банкротства в привате было более 20 млрд грн живых денег, что по банковским нормативам было вполне достаточно. Но рейдеры во главе с Гонтаревой и МВФ требовали, чтоб владельцы вынули и положили в банк 100% покрытия, фактически требовали вернуть в одночасье деньги, которые они не могли вернуть, потому что те были в обороте. Отжим чистой воды. Тут к бабке не ходи, чтоб это понять.
Если Беня потребует компенсацию, то ИМХО, это должно быть за счет Порошенка и Гонтаревой, а также обьявлен дефолт и средства МВФ из резервов НБУ покрыли бы убытки.
Востаннє редагувалось Zebra
в Чет 18 лип, 2019 13:24, всього редагувалось 1 раз.
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Додано: Чет 18 лип, 2019 13:24
Искатель
вы имеете ввиду, что пока нет решения суда,
надо говорить не "украл" а "взял" ?
Востаннє редагувалось J
в Чет 18 лип, 2019 13:28, всього редагувалось 1 раз.
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Додано: Чет 18 лип, 2019 13:24
Zebra
Любая финансовая пирамида тоже определенное время платит проценты и возвращает вклады, но её банкротство это вопрос времени.
Живите своим умом!
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zzzzzz
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Додано: Чет 18 лип, 2019 13:25
J написав:Искатель
вы имеете ввиду, что пока не решения суда,
надо говорить не "украл" а "взял" ?
Эти фиктивные фирмы уже обанкрочены через суды.
Живите своим умом!
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zzzzzz
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Додано: Чет 18 лип, 2019 13:26
zzzzzz написав:Zebra
Любая финансовая пирамида тоже определенное время платит проценты и возвращает вклады, но её банкротство это вопрос времени.
Вся мировая финансова система - это пирамида. Долги номинально только растут.
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Zebra
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Додано: Чет 18 лип, 2019 13:28
Zebra написав: zzzzzz написав:Zebra
Любая финансовая пирамида тоже определенное время платит проценты и возвращает вклады, но её банкротство это вопрос времени.
Вся мировая финансова система - это пирамида. Долги номинально только растут.
финансовая пирамида не выпускает собственную валюту в отличии от центробанков.В это принципиальная разница.
Живите своим умом!
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Додано: Чет 18 лип, 2019 13:30
Zebra написав:
Вся мировая финансова система - это пирамида. Долги номинально только растут.
какие прогнозы по курсу биткоина?
50 гривен дополнительно к бонусу за открытие депозита
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