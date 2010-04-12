Додано: Чет 18 лип, 2019 13:56

Наличка спит,до какой степени довели пересичного,что ему уже этот курс до самой лампады.

Вот сегодня Бутусов говорит,мол надо будет что-то менять,что-то делать ибо не смотря на офигенный рост экономики,не могут собрать налогов.

Хотя Василий говорит,что собирают вдоволь,НБУ вот подкинул 65 ярдов.

Так вот к чему я веду,мой прогноз,что НБУ будет финансировать дефицит бюджета,никуда он не денется,Бутусов думает что правительство припёрло к стенке? Он ошибается,можно сделать 25% безналоговых и собрать ярдов 20-30 за год.

Никто ничего менять не будет,но давайте дождёмся первого заседания зРады,будет понятней,чего ждать от курса.

Никогда не теряйте чувства юмора,это та соломинка,которая позволяет быть ещё живым среди продажного и фальшивого.