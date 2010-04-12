RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Валюта
/
Валютний ринок
/
Валютный рынок в контексте ДС

Валютный рынок в контексте ДС
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 1564156515661567>

Найнижчий курс долара на міжбанку до 30.09.2019 буде:

Опитування проводиться до Пон 30 вер, 2019 14:22

Валютный рынок в контексте ДС 2.7 5 181
вище 25.65
52%
95
25.55 - 25.6499
13%
23
25.45 - 25.5499
8%
14
25.40 - 25.4499
8%
15
25.35 - 25.3999
3%
5
25.30 - 25.3499
1%
2
25.25 - 25.2999
3%
5
нижче 25.25
12%
22
Всього голосів : 181
Повідомлення Додано: Чет 18 лип, 2019 13:22

  Искатель написав:
  twin написав:Ну от, значить інсайд просочився з самого ранку на міжбанк, хоча як ці пів пункта можуть вплинути на курс не розумію. От, якби на 2-3 спустили, тоді реакція очевидна.

Как раз медленное снижение показывает, что слишком большая зависимость от размещаемых ОВГЗ.
Снижение на 2-3% означало бы,что готовы вернуть то, что есть, а переразмещать не нужно.



Я смотрю вы сегодня прямо в ударе,один шедевр за другим выдаете. Сначала у вас Гонтарева виновата в выводе бабла из Привата.

Теперь уже НБУ приплели к ОВГЗ. Какое отношение имеет учетная ставка к размещениям ОВГЗ ?
Минфин работает по текущей ставке по рынку. Точка.

НБУ вообще смотрит на инфляцию в первую очередь.
Живите своим умом!
zzzzzz
1
 
Повідомлень: 34204
З нами з: 03.10.11
Подякував: 3341 раз.
Подякували: 6905 раз.
 
Профіль
24
5
2
Повідомлення Додано: Чет 18 лип, 2019 13:24

Искатель
вы имеете ввиду, что пока нет решения суда,
надо говорить не "украл" а "взял" ?
Востаннє редагувалось J в Чет 18 лип, 2019 13:28, всього редагувалось 1 раз.
50 гривен дополнительно к бонусу за открытие депозита
https://minfin.com.ua/deposits/bonus/ Промо код H6EIAVL
J
 
Повідомлень: 4525
З нами з: 19.01.08
Подякував: 20 раз.
Подякували: 179 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 18 лип, 2019 13:24

Zebra
Любая финансовая пирамида тоже определенное время платит проценты и возвращает вклады, но её банкротство это вопрос времени.
Живите своим умом!
zzzzzz
1
 
Повідомлень: 34204
З нами з: 03.10.11
Подякував: 3341 раз.
Подякували: 6905 раз.
 
Профіль
24
5
2
Повідомлення Додано: Чет 18 лип, 2019 13:25

  J написав:Искатель
вы имеете ввиду, что пока не решения суда,
надо говорить не "украл" а "взял" ?


Эти фиктивные фирмы уже обанкрочены через суды.
Живите своим умом!
zzzzzz
1
 
Повідомлень: 34204
З нами з: 03.10.11
Подякував: 3341 раз.
Подякували: 6905 раз.
 
Профіль
24
5
2
Повідомлення Додано: Чет 18 лип, 2019 13:28

  Zebra написав:
  zzzzzz написав:Zebra
Любая финансовая пирамида тоже определенное время платит проценты и возвращает вклады, но её банкротство это вопрос времени.

Вся мировая финансова система - это пирамида. Долги номинально только растут.


финансовая пирамида не выпускает собственную валюту в отличии от центробанков.В это принципиальная разница.
Живите своим умом!
zzzzzz
1
 
Повідомлень: 34204
З нами з: 03.10.11
Подякував: 3341 раз.
Подякували: 6905 раз.
 
Профіль
24
5
2
Повідомлення Додано: Чет 18 лип, 2019 13:48

Zebra

так вже опціони укладають по 100 000 за 1 біток на кінець 2020 року
+50грн !
Бонус-код 9NLI64D Бонус до депозиту
greenozon
Аватар користувача
 
Повідомлень: 5540
З нами з: 01.06.14
Подякував: 191 раз.
Подякували: 304 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 18 лип, 2019 13:56

Re: Валютный рынок в контексте ДС

Наличка спит,до какой степени довели пересичного,что ему уже этот курс до самой лампады.
Вот сегодня Бутусов говорит,мол надо будет что-то менять,что-то делать ибо не смотря на офигенный рост экономики,не могут собрать налогов.
Хотя Василий говорит,что собирают вдоволь,НБУ вот подкинул 65 ярдов.
Так вот к чему я веду,мой прогноз,что НБУ будет финансировать дефицит бюджета,никуда он не денется,Бутусов думает что правительство припёрло к стенке? Он ошибается,можно сделать 25% безналоговых и собрать ярдов 20-30 за год.
Никто ничего менять не будет,но давайте дождёмся первого заседания зРады,будет понятней,чего ждать от курса.
Никогда не теряйте чувства юмора,это та соломинка,которая позволяет быть ещё живым среди продажного и фальшивого.
somilitark
Аватар користувача
 
Повідомлень: 10587
З нами з: 30.12.09
Подякував: 302 раз.
Подякували: 2126 раз.
 
Профіль
3
Повідомлення Додано: Чет 18 лип, 2019 13:59

  zzzzzz написав:
  Искатель написав:
  twin написав:Ну от, значить інсайд просочився з самого ранку на міжбанк, хоча як ці пів пункта можуть вплинути на курс не розумію. От, якби на 2-3 спустили, тоді реакція очевидна.

Как раз медленное снижение показывает, что слишком большая зависимость от размещаемых ОВГЗ.
Снижение на 2-3% означало бы,что готовы вернуть то, что есть, а переразмещать не нужно.



Я смотрю вы сегодня прямо в ударе,один шедевр за другим выдаете. Сначала у вас Гонтарева виновата в выводе бабла из Привата.

Теперь уже НБУ приплели к ОВГЗ. Какое отношение имеет учетная ставка к размещениям ОВГЗ ?
Минфин работает по текущей ставке по рынку. Точка.

НБУ вообще смотрит на инфляцию в первую очередь.

Вы мне импонируете, поэтому на Вашу резкость отвечать в том же стиле не собираюсь. Вы, наверно, еще не отошли от процесса получения pin-кода в Альфе :)
Искатель
 
Повідомлень: 2985
З нами з: 22.02.16
Подякував: 429 раз.
Подякували: 913 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Чет 18 лип, 2019 14:01

  Zebra написав:
  zzzzzz написав:Искатель
Ага, а кредиты на фиктивные фирмы Приват выдавал сам по себе, Беня там вообще не причем, это Гонтарева приходила в Приват и требовала выдавать кредиты на фиктари.Блин,ну вы даете.

А зачем по вашему украинские олигархи свои банки имеют? Это работающий бизнес. Самое главное, что Приват был платежеспособен и исправно платил всем, и благодаря ему проценты были приличными (науровне иностранных заиствований), а не такие как сейчас. Создава конкуренцию.
На момент банкротства в привате было более 20 млрд грн живых денег, что по банковским нормативам было вполне достаточно. Но рейдеры во главе с Гонтаревой и МВФ требовали, чтоб владельцы вынули и положили в банк 100% покрытия, фактически требовали вернуть в одночасье деньги, которые они не могли вернуть, потому что те были в обороте. Отжим чистой воды. Тут к бабке не ходи, чтоб это понять.

Если Беня потребует компенсацию, то ИМХО, это должно быть за счет Порошенка и Гонтаревой, а также обьявлен дефолт и средства МВФ из резервов НБУ покрыли бы убытки.

Вот когда Зебра прав, то он прав. Благодарю, дружище, я бы поленился столько букв кнопать.
Вы четко все изложили, респект.
Впрочем, для тех, кто Гонтареву видел только по телевизору, это вряд ли будет аргументом...
Искатель
 
Повідомлень: 2985
З нами з: 22.02.16
Подякував: 429 раз.
Подякували: 913 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Чет 18 лип, 2019 14:27

  greenozon написав:Zebra

так вже опціони укладають по 100 000 за 1 біток на кінець 2020 року

Це замануха. При $100 000 за біткоїн, його капіталізація сягне 2 трлн. Це анріал. Жодна світова компанія стільки не коштує. Навіть американського долара надруковано менше у готівковій формі.
Zebra
Аватар користувача
 
Повідомлень: 7025
З нами з: 21.09.12
Подякував: 569 раз.
Подякували: 1008 раз.
 
Профіль
1
  #<1 ... 1564156515661567>
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 2 гостей
Модератори: ТупУм, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Криптовалюты , рынок криптовалют 1 ... 1532, 1533, 1534
Искатель » Пон 27 лют, 2017 17:04
15332 1816588
Переглянути останнє повідомлення
Чет 18 лип, 2019 14:44
airmax78
Валютный рынок в мире 1 ... 665, 666, 667
Anonymous » Суб 13 чер, 2009 22:15
6666 1437372
Переглянути останнє повідомлення
Сер 17 лип, 2019 08:16
ЛОБ
Валютный юмор 1 ... 14, 15, 16
tobias » Пон 12 кві, 2010 16:48
159 275587
Переглянути останнє повідомлення
Чет 09 сер, 2018 15:58
Сибарит

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.