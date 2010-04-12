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Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 1564156515661567

Найнижчий курс долара на міжбанку до 30.09.2019 буде:

Опитування проводиться до Пон 30 вер, 2019 14:22

Валютный рынок в контексте ДС 2.7 5 181
вище 25.65
52%
95
25.55 - 25.6499
13%
23
25.45 - 25.5499
8%
14
25.40 - 25.4499
8%
15
25.35 - 25.3999
3%
5
25.30 - 25.3499
1%
2
25.25 - 25.2999
3%
5
нижче 25.25
12%
22
Всього голосів : 181
Повідомлення Додано: Чет 18 лип, 2019 14:29

-0.5

Национальный банк Украины планирует постепенное снижение учетной ставки до 8% в 2021 году.

Об этом говорится в графических материалах НБУ со ссылкой на базовый сценарий. Согласно графику, в четвертом квартале 2019 года ожидается снижение ставки до 16% годовых, в четвертом квартале 2020 года – до 9,5%, в четвертом квартале 2021 года – до 8%.

https://www.unian.net/economics/finance ... -do-8.html
Patrick
 
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Повідомлення Додано: Чет 18 лип, 2019 14:52

Офіційний курс гривні,
розрахований до долара США о 15-30,
дата розрахунку: 17.07.2019 18.07.2019
починає діяти з: 18.07.2019 19.07.2019
100 дол. США 2586.2087 2603.0049
После полудня доллар прибавил еще символические 0.6 копейки.
Достигнув пика около 12-30, котировки начали очень плавное снижение со скоростью 2 копейки за 3 часа, что можно назвать стабильностью.

Год к году укрепление гривны составило 27 копеек.
Ревальвация уже не кажется столь угрожающей, поскольку минимум прошлого года наконец-то удалось преодолеть.
Сибарит
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Повідомлення Додано: Чет 18 лип, 2019 14:56

шо происходит с курсом?
какието непонятные движы?
ТАСя (UAH 17,75%) Алла(USD 6%), cib(EUR 4%) КО-КО&Сима
uaprofi
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Повідомлення Додано: Чет 18 лип, 2019 15:02

  uaprofi написав:шо происходит с курсом?
какието непонятные движы?

Пока ничо - выборы в воскресенье.
ГыГы
 
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Повідомлення Додано: Чет 18 лип, 2019 15:07

  ГыГы написав:
  uaprofi написав:шо происходит с курсом?
какието непонятные движы?

Пока ничо - выборы в воскресенье.
ну я уже на участке.своём,дачном) зелени много,крыжовник и вишни как красные шарики
ГДЕНЬГИ
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