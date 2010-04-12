Национальный банк Украины планирует постепенное снижение учетной ставки до 8% в 2021 году.
Об этом говорится в графических материалах НБУ со ссылкой на базовый сценарий. Согласно графику, в четвертом квартале 2019 года ожидается снижение ставки до 16% годовых, в четвертом квартале 2020 года – до 9,5%, в четвертом квартале 2021 года – до 8%.
Офіційний курс гривні, розрахований до долара США о 15-30, дата розрахунку: 17.07.2019 18.07.2019 починає діяти з: 18.07.2019 19.07.2019 100 дол. США 2586.2087 2603.0049 После полудня доллар прибавил еще символические 0.6 копейки. Достигнув пика около 12-30, котировки начали очень плавное снижение со скоростью 2 копейки за 3 часа, что можно назвать стабильностью.
Год к году укрепление гривны составило 27 копеек. Ревальвация уже не кажется столь угрожающей, поскольку минимум прошлого года наконец-то удалось преодолеть.