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Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 1564156515661567

Найнижчий курс долара на міжбанку до 30.09.2019 буде:

Опитування проводиться до Пон 30 вер, 2019 14:22

Валютный рынок в контексте ДС 2.7 5 182
вище 25.65
53%
96
25.55 - 25.6499
13%
23
25.45 - 25.5499
8%
14
25.40 - 25.4499
8%
15
25.35 - 25.3999
3%
5
25.30 - 25.3499
1%
2
25.25 - 25.2999
3%
5
нижче 25.25
12%
22
Всього голосів : 182
Повідомлення Додано: Чет 18 лип, 2019 14:29

-0.5

Национальный банк Украины планирует постепенное снижение учетной ставки до 8% в 2021 году.

Об этом говорится в графических материалах НБУ со ссылкой на базовый сценарий. Согласно графику, в четвертом квартале 2019 года ожидается снижение ставки до 16% годовых, в четвертом квартале 2020 года – до 9,5%, в четвертом квартале 2021 года – до 8%.

https://www.unian.net/economics/finance ... -do-8.html
Patrick
 
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Повідомлення Додано: Чет 18 лип, 2019 14:52

Офіційний курс гривні,
розрахований до долара США о 15-30,
дата розрахунку: 17.07.2019 18.07.2019
починає діяти з: 18.07.2019 19.07.2019
100 дол. США 2586.2087 2603.0049
После полудня доллар прибавил еще символические 0.6 копейки.
Достигнув пика около 12-30, котировки начали очень плавное снижение со скоростью 2 копейки за 3 часа, что можно назвать стабильностью.

Год к году укрепление гривны составило 27 копеек.
Ревальвация уже не кажется столь угрожающей, поскольку минимум прошлого года наконец-то удалось преодолеть.
Сибарит
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Повідомлення Додано: Чет 18 лип, 2019 14:56

шо происходит с курсом?
какието непонятные движы?
ТАСя (UAH 17,75%) Алла(USD 6%), cib(EUR 4%) КО-КО&Сима
uaprofi
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Повідомлення Додано: Чет 18 лип, 2019 15:02

  uaprofi написав:шо происходит с курсом?
какието непонятные движы?

Пока ничо - выборы в воскресенье.
ГыГы
 
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Повідомлення Додано: Чет 18 лип, 2019 15:07

  ГыГы написав:
  uaprofi написав:шо происходит с курсом?
какието непонятные движы?

Пока ничо - выборы в воскресенье.
ну я уже на участке.своём,дачном) зелени много,крыжовник и вишни как красные шарики
ГДЕНЬГИ
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Повідомлення Додано: Чет 18 лип, 2019 16:01

  Zebra написав:На момент банкротства в привате было более 20 млрд грн живых денег, что по банковским нормативам было вполне достаточно.

"Вечером в воскресенье, 18 декабря 2016 года в Днепр приехал на тот момент первый замглавы НБУ Яков Смолий. Первое, что он сделал, оказавшись в городе, – попытался снять деньги через банкоматы Привата. Аппараты выдавали по сто гривен на руки – банк уже ввел лимиты на выдачу наличных. По его словам, обычно корсчет Привата в НБУ составлял 4,5–5 млрд гривен. На утро 19 декабря на корсчете крупнейшего банка было менее 350 млн гривен. Картотека (невыполненные платежи клиентов) достигла 1,1 млрд гривен. «Можно сказать, что было пусто. Банк полностью потерял ликвидность», – вспоминает Смолий."
50 гривен дополнительно к бонусу за открытие депозита
https://minfin.com.ua/deposits/bonus/ Промо код H6EIAVL
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Повідомлення Додано: Чет 18 лип, 2019 16:03

Re: Валютный рынок в контексте ДС

Добрый вечер.
Всем Всего самого Доброго.
Запорожье ,окна 26.05 --26.20.
Хорошего вечера.
холява
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Повідомлення Додано: Чет 18 лип, 2019 16:46

если будет девал осенью-зима, ставку могут вернуть обратно к 24%?

брать сейчас пятилетки овгз?

банду геть!
https://minfin.com.ua/blogs/94589307/115366/
Спалил тему: Pokerstars вывод WMZ, etc на VISA 0% или SWIFT + Конверт USD/GBP,etc (net profit $0,5 млрд)
proftpd66
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