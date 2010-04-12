Национальный банк Украины планирует постепенное снижение учетной ставки до 8% в 2021 году.
Об этом говорится в графических материалах НБУ со ссылкой на базовый сценарий. Согласно графику, в четвертом квартале 2019 года ожидается снижение ставки до 16% годовых, в четвертом квартале 2020 года – до 9,5%, в четвертом квартале 2021 года – до 8%.
Офіційний курс гривні, розрахований до долара США о 15-30, дата розрахунку: 17.07.2019 18.07.2019 починає діяти з: 18.07.2019 19.07.2019 100 дол. США 2586.2087 2603.0049 После полудня доллар прибавил еще символические 0.6 копейки. Достигнув пика около 12-30, котировки начали очень плавное снижение со скоростью 2 копейки за 3 часа, что можно назвать стабильностью.
Год к году укрепление гривны составило 27 копеек. Ревальвация уже не кажется столь угрожающей, поскольку минимум прошлого года наконец-то удалось преодолеть.
Zebra написав:На момент банкротства в привате было более 20 млрд грн живых денег, что по банковским нормативам было вполне достаточно.
"Вечером в воскресенье, 18 декабря 2016 года в Днепр приехал на тот момент первый замглавы НБУ Яков Смолий. Первое, что он сделал, оказавшись в городе, – попытался снять деньги через банкоматы Привата. Аппараты выдавали по сто гривен на руки – банк уже ввел лимиты на выдачу наличных. По его словам, обычно корсчет Привата в НБУ составлял 4,5–5 млрд гривен. На утро 19 декабря на корсчете крупнейшего банка было менее 350 млн гривен. Картотека (невыполненные платежи клиентов) достигла 1,1 млрд гривен. «Можно сказать, что было пусто. Банк полностью потерял ликвидность», – вспоминает Смолий."
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J написав:"Вечером в воскресенье, 18 декабря 2016 года в Днепр приехал на тот момент первый замглавы НБУ Яков Смолий. Первое, что он сделал, оказавшись в городе, – попытался снять деньги через банкоматы Привата. Аппараты выдавали по сто гривен на руки – банк уже ввел лимиты на выдачу наличных. По его словам, обычно корсчет Привата в НБУ составлял 4,5–5 млрд гривен. На утро 19 декабря на корсчете крупнейшего банка было менее 350 млн гривен. Картотека (невыполненные платежи клиентов) достигла 1,1 млрд гривен. «Можно сказать, что было пусто. Банк полностью потерял ликвидность», – вспоминает Смолий."
Наверное, специально для Смолия ввели. В Одессе выдавали всем без всяких ограничений. Хотя, конечно, и народ истерически начал снимать гораздо больше, чем обычно, и у того же Сильпо вдруг начались "технические неполадки" с приватовскими терминалами и поэтому приём только налички.
J написав:"Вечером в воскресенье, 18 декабря 2016 года в Днепр приехал на тот момент первый замглавы НБУ Яков Смолий. Первое, что он сделал, оказавшись в городе, – попытался снять деньги через банкоматы Привата. Аппараты выдавали по сто гривен на руки – банк уже ввел лимиты на выдачу наличных. По его словам, обычно корсчет Привата в НБУ составлял 4,5–5 млрд гривен. На утро 19 декабря на корсчете крупнейшего банка было менее 350 млн гривен. Картотека (невыполненные платежи клиентов) достигла 1,1 млрд гривен. «Можно сказать, что было пусто. Банк полностью потерял ликвидность», – вспоминает Смолий."
Наверное, специально для Смолия ввели. В Одессе выдавали всем без всяких ограничений. Хотя, конечно, и народ истерически начал снимать гораздо больше, чем обычно, и у того же Сильпо вдруг начались "технические неполадки" с приватовскими терминалами и поэтому приём только налички.
Налики физиков это полбеды, вот когда юрики начинают свои миллионы переводить безналом в другие банки то это похлеще.