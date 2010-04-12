Искатель написав: Zebra написав:
На момент банкротства в привате было более 20 млрд грн живых денег, что по банковским нормативам было вполне достаточно. Но рейдеры во главе с Гонтаревой и МВФ требовали, чтоб владельцы вынули и положили в банк 100% покрытия, фактически требовали вернуть в одночасье деньги, которые они не могли вернуть, потому что те были в обороте. Отжим чистой воды. Тут к бабке не ходи, чтоб это понять.
Вот когда Зебра прав, то он прав. Благодарю, дружище, я бы поленился столько букв кнопать.
Вы четко все изложили, респект.
Впрочем, для тех, кто Гонтареву видел только по телевизору, это вряд ли будет аргументом...
Даже у бабок под подъездом и то выше уровень финансовой грамотности.
Откуда наш полосатый друг знает, что в Привате было 20 ярдов живых денег ? и что этого достаточно ?
Итак, по сути. Резервы мать их.
НБУ постепенно внедряет международные стандарты в банковской сфере Украины. Это началось не вчера и даже не позавчера. Зачем внедряет ? чтобы облегчить украинским банкам работы на международных рынках займов и много других причин.
Под одному из этих стандартов, если банк выдал кредит фирме, которая связана с владельцем самого банка, то банк обязан зарезервировать 100% суммы кредита.
Это относится ко всем банкам Украины без исключения. Закон один для всех, так здесь любят повторять.
Грубо, 100 гривен выдать кредита и 100 собственных гривен зарезервировать.
Это для того, чтобы у владельца банка не было соблазна собрать депозиты, выдать кредиты своим фирмам и радостно обанкротить банк.
Я максимально упрощаю, потому что вопрос гораздо шире и мне не хотелось бы углябляться в дебри
Что у Привата. У Привата дохрена выданных кредитов фирмам, которые так или иначе связаны с владельцами Привата. И владельцы Привата должны были найти живые деньги для формирования резерва под такие кредиты. Zebra
, не вернуть кредиты, а сформировать резервы под кредиты.
Дальше пойдёт моё имхо.
Пожалуй самое сложное решение НБУ. Не национализировать Приват, денег на резервы у них нет. Высокие шансы, что Приват завалится и утащит за собой остальную банковскую систему Украины.
Национализация была меньшим из бед. Выданные кредиты уже не связаны с владельцами банка. Резерва нужно меньше. Часть имущества блокируется по решению суда и т.д. Вливаются бюджетные деньги. Приват успешно работает.
Но Беня не был бы Беней
Чтобы не захотел вернуть обратно себе Приват
только уже с правильно оформленными кредитами, чтобы резервирования много не требовали
Как-то так.