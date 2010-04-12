Додано: Чет 18 лип, 2019 18:33

Искатель написав: Zebra написав: На момент банкротства в привате было более 20 млрд грн живых денег, что по банковским нормативам было вполне достаточно. Но рейдеры во главе с Гонтаревой и МВФ требовали, чтоб владельцы вынули и положили в банк 100% покрытия, фактически требовали вернуть в одночасье деньги, которые они не могли вернуть, потому что те были в обороте. Отжим чистой воды. Тут к бабке не ходи, чтоб это понять. На момент банкротства в привате было более 20 млрд грн живых денег, что по банковским нормативам было вполне достаточно. Но рейдеры во главе с Гонтаревой и МВФ требовали, чтоб владельцы вынули и положили в банк 100% покрытия, фактически требовали вернуть в одночасье деньги, которые они не могли вернуть, потому что те были в обороте. Отжим чистой воды. Тут к бабке не ходи, чтоб это понять.

Вот когда Зебра прав, то он прав. Благодарю, дружище, я бы поленился столько букв кнопать.

Вы четко все изложили, респект.

Впрочем, для тех, кто Гонтареву видел только по телевизору, это вряд ли будет аргументом... Вот когда Зебра прав, то он прав. Благодарю, дружище, я бы поленился столько букв кнопать.Вы четко все изложили, респект.Впрочем, для тех, кто Гонтареву видел только по телевизору, это вряд ли будет аргументом...

Даже у бабок под подъездом и то выше уровень финансовой грамотности.Откуда наш полосатый друг знает, что в Привате было 20 ярдов живых денег ? и что этого достаточно ?Итак, по сути. Резервы мать их.НБУ постепенно внедряет международные стандарты в банковской сфере Украины. Это началось не вчера и даже не позавчера. Зачем внедряет ? чтобы облегчить украинским банкам работы на международных рынках займов и много других причин.Под одному из этих стандартов, если банк выдал кредит фирме, которая связана с владельцем самого банка, то банк обязан зарезервировать 100% суммы кредита.Это относится ко всем банкам Украины без исключения. Закон один для всех, так здесь любят повторять.Грубо, 100 гривен выдать кредита и 100 собственных гривен зарезервировать.Это для того, чтобы у владельца банка не было соблазна собрать депозиты, выдать кредиты своим фирмам и радостно обанкротить банк.Я максимально упрощаю, потому что вопрос гораздо шире и мне не хотелось бы углябляться в дебриЧто у Привата. У Привата дохрена выданных кредитов фирмам, которые так или иначе связаны с владельцами Привата. И владельцы Привата должны были найти живые деньги для формирования резерва под такие кредиты., не вернуть кредиты, а сформировать резервы под кредиты.Дальше пойдёт моё имхо.Пожалуй самое сложное решение НБУ. Не национализировать Приват, денег на резервы у них нет. Высокие шансы, что Приват завалится и утащит за собой остальную банковскую систему Украины.Национализация была меньшим из бед. Выданные кредиты уже не связаны с владельцами банка. Резерва нужно меньше. Часть имущества блокируется по решению суда и т.д. Вливаются бюджетные деньги. Приват успешно работает.Но Беня не был бы БенейЧтобы не захотел вернуть обратно себе Приваттолько уже с правильно оформленными кредитами, чтобы резервирования много не требовалиКак-то так.