СП500 не смог закрепится выше ключевого сопротивления и продолжает снижатся на моменте 2973
ДОУ тоже отваливается , хотя индекс Доу Джонса вроде как и преодолел отметку 27000 но пошел обратный процесс, сейчас 27084.
Сегодня вышли данные по рынку труда в США , снижение безработицы остановилось, что по мнению инвесторов дает шанс что ФРС откажется от ожидаемого снижения учетной ставки 31 июля, и оставит ставку на прежнем уровне. В результате фондовые индексы сегодня снижаются.
В неділю тільки банду виберем. Звідки такий песимізм?
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Долярчик написав:... а що то банки курс, вибачте, "залупили", а ЧР у місті Лева /26,06 ... а хтось колись писав, що банки "не встигають" за ЧР? - але ж, ніби, пішли в ріст? - то хто за ким "не встигає"?
Нормальний ринок, тренд на ріст ...тому і підняли трішки.
За Голос...наш голос Промокод від Мінфіна і кума RAL65H6 Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/?mpr=Deposits&mpl=topbuttonmenu&mcr=deposlist КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
Zebra написав:На момент банкротства в привате было более 20 млрд грн живых денег, что по банковским нормативам было вполне достаточно. Но рейдеры во главе с Гонтаревой и МВФ требовали, чтоб владельцы вынули и положили в банк 100% покрытия, фактически требовали вернуть в одночасье деньги, которые они не могли вернуть, потому что те были в обороте. Отжим чистой воды. Тут к бабке не ходи, чтоб это понять.
Вот когда Зебра прав, то он прав. Благодарю, дружище, я бы поленился столько букв кнопать. Вы четко все изложили, респект. Впрочем, для тех, кто Гонтареву видел только по телевизору, это вряд ли будет аргументом...
Даже у бабок под подъездом и то выше уровень финансовой грамотности. Откуда наш полосатый друг знает, что в Привате было 20 ярдов живых денег ? и что этого достаточно ?
Итак, по сути. Резервы мать их. НБУ постепенно внедряет международные стандарты в банковской сфере Украины. Это началось не вчера и даже не позавчера. Зачем внедряет ? чтобы облегчить украинским банкам работы на международных рынках займов и много других причин. Под одному из этих стандартов, если банк выдал кредит фирме, которая связана с владельцем самого банка, то банк обязан зарезервировать 100% суммы кредита.
Это относится ко всем банкам Украины без исключения. Закон один для всех, так здесь любят повторять.
Грубо, 100 гривен выдать кредита и 100 собственных гривен зарезервировать. Это для того, чтобы у владельца банка не было соблазна собрать депозиты, выдать кредиты своим фирмам и радостно обанкротить банк.
Я максимально упрощаю, потому что вопрос гораздо шире и мне не хотелось бы углябляться в дебри
Что у Привата. У Привата дохрена выданных кредитов фирмам, которые так или иначе связаны с владельцами Привата. И владельцы Привата должны были найти живые деньги для формирования резерва под такие кредиты. Zebra, не вернуть кредиты, а сформировать резервы под кредиты.
Дальше пойдёт моё имхо. Пожалуй самое сложное решение НБУ. Не национализировать Приват, денег на резервы у них нет. Высокие шансы, что Приват завалится и утащит за собой остальную банковскую систему Украины. Национализация была меньшим из бед. Выданные кредиты уже не связаны с владельцами банка. Резерва нужно меньше. Часть имущества блокируется по решению суда и т.д. Вливаются бюджетные деньги. Приват успешно работает.
Но Беня не был бы Беней Чтобы не захотел вернуть обратно себе Приват только уже с правильно оформленными кредитами, чтобы резервирования много не требовали Как-то так.
"Я вам ничего не должен" (с) Зеленский ""Зраду", по любому незначительному или придуманному поводу, разгоняют специально обученные люди. А "полезные идиоты" подхватывают и распространяют" (с) не мой
СерРічна: - є зважена за щоденними обертами МБ ціна доляра з 1 січня по поточну дату року; - а є з 1 серпня середньоарифметична за МБ днями з 1 січня по поточну дату року. У дужках - попереднє значення.
Коррахунки - 56 024,69(56 922,7 − 898,01) млн. Овернайти - 13 784 (15 184 − 1 400) млн.
Загальна ліквідність 56 024,69 + 13 784 = 69 808,69(72 106,7 − 2 298,01(−3 866,2)) млн. гривень.
Загальна ліквідность падає другий день поспіль - 2 298,01 млн.грн., хоча й у 1,68 разів повільніше ніж вчора. НБУ валюту не викупав. Автономні чинники забрали всі -2 298 млн. гривень. Гроші забрало козначейство.
СерРічна: - є зважена за щоденними обертами МБ ціна доляра з 1 січня по поточну дату року; - а є з 1 серпня середньоарифметична за МБ днями з 1 січня по поточну дату року. У дужках - попереднє значення.
Востаннє редагувалось s0v7a в Чет 18 лип, 2019 20:57, всього редагувалось 1 раз.
СерРічна: - є зважена за щоденними обертами МБ ціна доляра з 1 січня по поточну дату року; - а є з 1 серпня середньоарифметична за МБ днями з 1 січня по поточну дату року. У дужках - попереднє значення.
zzzzzz Тут для Ваших нещодавніх євро гарна новина!
ВО Хай щастить!
СерРічна: - є зважена за щоденними обертами МБ ціна доляра з 1 січня по поточну дату року; - а є з 1 серпня середньоарифметична за МБ днями з 1 січня по поточну дату року. У дужках - попереднє значення.