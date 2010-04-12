СерРічна: - є зважена за щоденними обертами МБ ціна доляра з 1 січня по поточну дату року; - а є з 1 серпня середньоарифметична за МБ днями з 1 січня по поточну дату року. У дужках - попереднє значення.
Zebra написав:На момент банкротства в привате было более 20 млрд грн живых денег, что по банковским нормативам было вполне достаточно.
"Вечером в воскресенье, 18 декабря 2016 года в Днепр приехал на тот момент первый замглавы НБУ Яков Смолий. Первое, что он сделал, оказавшись в городе, – попытался снять деньги через банкоматы Привата. Аппараты выдавали по сто гривен на руки – банк уже ввел лимиты на выдачу наличных. По его словам, обычно корсчет Привата в НБУ составлял 4,5–5 млрд гривен. На утро 19 декабря на корсчете крупнейшего банка было менее 350 млн гривен. Картотека (невыполненные платежи клиентов) достигла 1,1 млрд гривен. «Можно сказать, что было пусто. Банк полностью потерял ликвидность», – вспоминает Смолий."
Многие могут просто не обратить внимание на дату,
и на утро 19.07.2019 ломанутся в Приват за наличкой.