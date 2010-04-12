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Валютный рынок в контексте ДС

Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 1567156815691570>

Найнижчий курс долара на міжбанку до 30.09.2019 буде:

Опитування проводиться до Пон 30 вер, 2019 14:22

Валютный рынок в контексте ДС 2.7 5 184
вище 25.65
53%
98
25.55 - 25.6499
13%
23
25.45 - 25.5499
8%
14
25.40 - 25.4499
8%
15
25.35 - 25.3999
3%
5
25.30 - 25.3499
1%
2
25.25 - 25.2999
3%
5
нижче 25.25
12%
22
Всього голосів : 184
Повідомлення Додано: Чет 18 лип, 2019 21:02

  zzzzzz написав:pesikot
Впервые ставлю тебе +

Близко изложил как для публики)
ГДЕНЬГИ
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Повідомлення Додано: Чет 18 лип, 2019 21:17

Ой2...


Зображення

ВО
До побачення.
СерРічна:
- є зважена за щоденними обертами МБ ціна доляра з 1 січня по поточну дату року; - а є з 1 серпня середньоарифметична за МБ днями з 1 січня по поточну дату року. У дужках - попереднє значення.
s0v7a
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Повідомлення Додано: Чет 18 лип, 2019 22:49

s0v7a что это?
…А чтоб война не скучной была, мы с красными «товарищами» и белыми «господами» договор негласный заключили: проституток и артистов не убивать…
proftpd66
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Повідомлення Додано: Чет 18 лип, 2019 23:03

  J написав:
  Zebra написав:На момент банкротства в привате было более 20 млрд грн живых денег, что по банковским нормативам было вполне достаточно.

"Вечером в воскресенье, 18 декабря 2016 года в Днепр приехал на тот момент первый замглавы НБУ Яков Смолий. Первое, что он сделал, оказавшись в городе, – попытался снять деньги через банкоматы Привата. Аппараты выдавали по сто гривен на руки – банк уже ввел лимиты на выдачу наличных. По его словам, обычно корсчет Привата в НБУ составлял 4,5–5 млрд гривен. На утро 19 декабря на корсчете крупнейшего банка было менее 350 млн гривен. Картотека (невыполненные платежи клиентов) достигла 1,1 млрд гривен. «Можно сказать, что было пусто. Банк полностью потерял ликвидность», – вспоминает Смолий."



Многие могут просто не обратить внимание на дату,

и на утро 19.07.2019 ломанутся в Приват за наличкой.

Осторожнее с диверсиями против бегемота :)
Автор77
 
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Повідомлення Додано: Чет 18 лип, 2019 23:50

Re: Валютный рынок в контексте ДС

proftpd66 написав:s0v7a что это?


Звичайна реакція долара на диверсифікацію портфеля в євро шановного zzzzzz)))
stryzhko
 
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Повідомлення Додано: П'ят 19 лип, 2019 05:28

Голуби сизокрилі

  stryzhko написав:
proftpd66 написав:s0v7a что это?


Звичайна реакція долара на диверсифікацію портфеля в євро шановного zzzzzz)))


Вітаюсь совсіма!
Я ж про голубів казав - Валютный рынок в контексте ДС

Пресс-служба Федерального резервного банка Нью-Йорка сообщила, что вчерашнее выступление его главы Джона Уильямса было «научным и основанным на исследованиях», а также, что оно не было посвящено будущим действиям ФРС.

Напомним, что вечером четверга господин Уильямс сделал ряд «голубиных» заявлений, которые усилили уверенность рынка в том, что ФРС может снизить ставку по федеральным фондам сразу на 0.50% на своем ближайшем заседании 31 июля. По словам банкира, лучше принять превентивные меры по ставкам, чем ждать беды. Эти комментарии спровоцировали резкое снижение курса доллара по всему спектру рынка.

Сразу после этого другой представитель ФРС, а именно ее вице-президент Ричард Кларида, сказал примерно то же самое. Необходимо действовать, не дожидаясь ухудшения макроэкономической статистики, отметил эксперт.

Комментарии ФРБ Нью-Йорка, последовавшие за этими двумя событиями, спровоцировали коррекцию курса доллара, в рамках которой американская валюта отыграла значительную часть предыдущего снижения.

http://www.profinance.ru/news/2019/07/1 ... jorka.html

ВО
Хай щастить!
СерРічна:
- є зважена за щоденними обертами МБ ціна доляра з 1 січня по поточну дату року; - а є з 1 серпня середньоарифметична за МБ днями з 1 січня по поточну дату року. У дужках - попереднє значення.
s0v7a
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Повідомлення Додано: П'ят 19 лип, 2019 09:26

Може хтось пояснити?


Вчора тут -
https://bank.gov.ua/files/Vzal.xls

за 18 липня було - 56 024,68750277

А зараз нове значення - 55 610,37632146 :?:

Ось тут в архіві - https://bank.gov.ua/files/Arhiv_liquidity_ukr.xlsx
ще залишилось старе!


ВО
СерРічна:
- є зважена за щоденними обертами МБ ціна доляра з 1 січня по поточну дату року; - а є з 1 серпня середньоарифметична за МБ днями з 1 січня по поточну дату року. У дужках - попереднє значення.
s0v7a
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Повідомлення Додано: П'ят 19 лип, 2019 09:48

  s0v7a написав:А зараз нове значення - 55 610,37632146 :?:

Похоже, кто-то в датах запутался. Скорее всего, цифра эта сегодняшняя.

Добввлено: только что вышел анализ ликвидности и подтвердил мою догадку.
Сибарит
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Повідомлення Додано: П'ят 19 лип, 2019 09:53

Сибарит

Мені теж так здається! Людський фактор. Та ось чомусь 4х4 мовчить.

Зʼявилось підтвердження цьому ось тут -
https://bank.gov.ua/control/uk/publish/ ... d=40807142

ВО
СерРічна:
- є зважена за щоденними обертами МБ ціна доляра з 1 січня по поточну дату року; - а є з 1 серпня середньоарифметична за МБ днями з 1 січня по поточну дату року. У дужках - попереднє значення.
s0v7a
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Повідомлення Додано: П'ят 19 лип, 2019 10:06

  Квесторе_поверніться написав:
  Долярчик написав:... а що то банки курс, вибачте, "залупили", а ЧР у місті Лева /26,06 :?:
... а хтось колись писав, що банки "не встигають" за ЧР?
- але ж, ніби, пішли в ріст?
- то хто за ким "не встигає"? :P

Нормальний ринок, тренд на ріст ...тому і підняли трішки.

... ну що, фальстарт? :P
...я ще три роки тому написав це:
...хочете побачити майбутнього президента? - ось він! https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4
Долярчик
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