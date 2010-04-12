Близко изложил как для публики)
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Чет 18 лип, 2019 21:02
Додано: Чет 18 лип, 2019 21:17
Ой2...
СерРічна:
- є зважена за щоденними обертами МБ ціна доляра з 1 січня по поточну дату року; - а є з 1 серпня середньоарифметична за МБ днями з 1 січня по поточну дату року. У дужках - попереднє значення.
Додано: Чет 18 лип, 2019 22:49
s0v7a что это?
…А чтоб война не скучной была, мы с красными «товарищами» и белыми «господами» договор негласный заключили: проституток и артистов не убивать…
Додано: Чет 18 лип, 2019 23:03
Многие могут просто не обратить внимание на дату,
и на утро 19.07.2019 ломанутся в Приват за наличкой.
Осторожнее с диверсиями против бегемота
Додано: Чет 18 лип, 2019 23:50
Re: Валютный рынок в контексте ДС
Звичайна реакція долара на диверсифікацію портфеля в євро шановного zzzzzz)))
Додано: П'ят 19 лип, 2019 05:28
Голуби сизокрилі
Вітаюсь совсіма!
Я ж про голубів казав - Валютный рынок в контексте ДС
Пресс-служба Федерального резервного банка Нью-Йорка сообщила, что вчерашнее выступление его главы Джона Уильямса было «научным и основанным на исследованиях», а также, что оно не было посвящено будущим действиям ФРС.
Напомним, что вечером четверга господин Уильямс сделал ряд «голубиных» заявлений, которые усилили уверенность рынка в том, что ФРС может снизить ставку по федеральным фондам сразу на 0.50% на своем ближайшем заседании 31 июля. По словам банкира, лучше принять превентивные меры по ставкам, чем ждать беды. Эти комментарии спровоцировали резкое снижение курса доллара по всему спектру рынка.
Сразу после этого другой представитель ФРС, а именно ее вице-президент Ричард Кларида, сказал примерно то же самое. Необходимо действовать, не дожидаясь ухудшения макроэкономической статистики, отметил эксперт.
Комментарии ФРБ Нью-Йорка, последовавшие за этими двумя событиями, спровоцировали коррекцию курса доллара, в рамках которой американская валюта отыграла значительную часть предыдущего снижения.
ВО
Хай щастить!
СерРічна:
- є зважена за щоденними обертами МБ ціна доляра з 1 січня по поточну дату року; - а є з 1 серпня середньоарифметична за МБ днями з 1 січня по поточну дату року. У дужках - попереднє значення.
Додано: П'ят 19 лип, 2019 09:26
Може хтось пояснити?
Вчора тут -
за 18 липня було - 56 024,68750277
А зараз нове значення - 55 610,37632146
Ось тут в архіві -
ще залишилось старе!
ВО
СерРічна:
- є зважена за щоденними обертами МБ ціна доляра з 1 січня по поточну дату року; - а є з 1 серпня середньоарифметична за МБ днями з 1 січня по поточну дату року. У дужках - попереднє значення.
Додано: П'ят 19 лип, 2019 09:48
Додано: П'ят 19 лип, 2019 09:53
Сибарит
Мені теж так здається! Людський фактор. Та ось чомусь 4х4 мовчить.
Зʼявилось підтвердження цьому ось тут -
ВО
СерРічна:
- є зважена за щоденними обертами МБ ціна доляра з 1 січня по поточну дату року; - а є з 1 серпня середньоарифметична за МБ днями з 1 січня по поточну дату року. У дужках - попереднє значення.
Додано: П'ят 19 лип, 2019 10:06
... ну що, фальстарт?
...я ще три роки тому написав це:
...хочете побачити майбутнього президента? - ось він! https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4
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