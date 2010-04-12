Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: П'ят 19 лип, 2019 10:13
Хай щастить! Коррахунки - 55 610,38(56 024,69 − 414,31) млн. Овернайти - 13 647 (13 784 − 137) млн. Загальна ліквідність 55 610,38 + 13 647 = 69 257,38(69 808,69 − 551,31(-2 298,01)) млн. гривень. Загальна ліквідность падає третій день поспіль - 551,31 млн.грн., та таки у 4,17 разів повільніше ніж вчора. НБУ валюту не викупав. Автономні чинники забрали всі − 551,31 млн. гривень. Сушать готівку! Ліквідності досить! Сьогодні має бути тендер з двотижневої рекапіталізації банків, та ще й під нову зменшену ставку 17 відсотків. Може ще й нададуть! https://bank.gov.ua/files/PInterestRates_Facts.xls https://bank.gov.ua/control/uk/publish/ ... d=40807142 ВО
СерРічна:
- є зважена за щоденними обертами МБ ціна доляра з 1 січня по поточну дату року; - а є з 1 серпня середньоарифметична за МБ днями з 1 січня по поточну дату року. У дужках - попереднє значення.
s0v7a
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