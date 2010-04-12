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Валютный рынок в контексте ДС

Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 1568156915701571>

Найнижчий курс долара на міжбанку до 30.09.2019 буде:

Опитування проводиться до Пон 30 вер, 2019 14:22

Валютный рынок в контексте ДС 2.7 5 184
вище 25.65
53%
98
25.55 - 25.6499
13%
23
25.45 - 25.5499
8%
14
25.40 - 25.4499
8%
15
25.35 - 25.3999
3%
5
25.30 - 25.3499
1%
2
25.25 - 25.2999
3%
5
нижче 25.25
12%
22
Всього голосів : 184
Повідомлення Додано: П'ят 19 лип, 2019 10:13

Загальна ліквідність



Коррахунки - 55 610,38(56 024,69 − 414,31) млн.
Овернайти - 13 647 (13 784 − 137) млн.

Загальна ліквідність 55 610,38 + 13 647 = 69 257,38(69 808,69 − 551,31(-2 298,01)) млн. гривень.

Загальна ліквідность падає третій день поспіль - 551,31 млн.грн., та таки у 4,17 разів повільніше ніж вчора. НБУ валюту не викупав. Автономні чинники забрали всі − 551,31 млн. гривень. Сушать готівку!

Ліквідності досить!

Може ще й нададуть! Сьогодні має бути тендер з двотижневої рекапіталізації банків, та ще й під нову зменшену ставку 17 відсотків.

https://bank.gov.ua/files/PInterestRates_Facts.xls
https://bank.gov.ua/control/uk/publish/ ... d=40807142

ВО
Хай щастить!
СерРічна:
- є зважена за щоденними обертами МБ ціна доляра з 1 січня по поточну дату року; - а є з 1 серпня середньоарифметична за МБ днями з 1 січня по поточну дату року. У дужках - попереднє значення.
s0v7a
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Повідомлення Додано: П'ят 19 лип, 2019 10:41

Re: Валютный рынок в контексте ДС

Розраховув на такий рух тільки з понеділка, а почали з п"ятниці, гмм, можливо фактор 19-го числа...
twin
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Повідомлення Додано: П'ят 19 лип, 2019 10:57

Нерезы за вчера увеличили портфель еще на 2 млрд, до 69,1
Гривневых купили на 0,9 и на 1,1 млрд долларовых ОВГЗ.

ВСЕГО на сегодня обьем овгз вырос на 20 млрд за счет крупного долларового размещения. Львиную долю а именно 16 млрд выкупили банки. Физики 0,5 нерезы 1,1 , остальное юрики.
Живите своим умом!
zzzzzz
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Повідомлення Додано: П'ят 19 лип, 2019 11:11

Re: Валютный рынок в контексте ДС

НБУ ОЧІКУЄ ЗНИЖЕННЯ ОБЛІКОВОЇ СТАВКИ ДО 8% В НАЙБЛИЖЧІ РОКИ ПРИ ІНФЛЯЦІЇ 5%
http://финбаланс.ком.юа/news/nbu-ochik ... nflyatsi-5
isen
 
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Повідомлення Додано: П'ят 19 лип, 2019 11:14

  s0v7a написав:
Ліквідності досить!

Може ще й нададуть!
[/size]Хай щастить![/color]


Спасибо!
Три ночи в казино как об стенку горохом. Ликвидности пока хватает, но закрома не бездонны. :?
Libo
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Повідомлення Додано: П'ят 19 лип, 2019 11:18

  Libo написав:
  s0v7a написав:


Спасибо!
Три ночи в казино как об стенку горохом. Ликвидности пока хватает, но закрома не бездонны. :?



Всем Привет.

...тоже самое ..в покер, второй вечер подряд , полный пролет )))
Запорожье ОКНА 25.95--26.10 (ЗИРКА)

Всем Здоровья.
холява
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Повідомлення Додано: П'ят 19 лип, 2019 11:19

Довідкове значення курсу гривні до долара США на 12:00
19.07.2019
грн за 100 доларів США 2584.95
Гривна укрепилась на 18 копеек.
Открылись чуть ниже вчерашнего закрытия и сразу пошли вниз. К полудню успели потерять около 20 копеек. Активная торговля началась поздно, о чем говорит близость справочного курса к полуденным котировкам. Покупатели держали паузу стойко, дождавшись приемлемого курса. Есть немалая вероятность, что дождались выхода НБУ.
Похоже, рынок отыграл ситуативное повышение спроса в начале недели и вернулся к состоянию избытка валюты.

Продаж валюти на міжбанківському ринку
17.07.2019
Усього, млн дол. США 450.6
Обороты чуть меньше, чем во вторник, но остаются очень высокими. Впрочем, аномалии, которая могла бы объяснить очень раннюю активность в среду, я не вижу.
Сибарит
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Повідомлення Додано: П'ят 19 лип, 2019 11:29

  холява написав:
...тоже самое ..в покер, второй вечер подряд , полный пролет )))


После дней черных следует день ярче солнечной вспышки. :idea:
Теперь главное не пропускать.
Мне был сигнал из космоса и косвенное тому подтверждение - сегодня медь +2%.
Трехдневные страдания должны быть щедро вознаграждены. :lol:
Libo
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Повідомлення Додано: П'ят 19 лип, 2019 11:30

Re: Валютный рынок в контексте ДС

просадим до 25.4 на неделе следущей
http://upload.wikimedia.org/wikipedia/ru/thumb/9/9a/Bank_of_America_Logo.png/260px-Bank_of_America_Logo.png
Медведь»—биржевой спекулянт, играющий на понижение. Олень»-биржевой спекулянт, играющий на повышение. Про тролей на ветке ПлатинумБанка
KOKS
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Повідомлення Додано: П'ят 19 лип, 2019 11:35

Re: Валютный рынок в контексте ДС

Рижик зовсім щось охляв :mrgreen:
А яка ж апофіозна спроба була розкачати курс під вибори.
Приват ще досих пір па26,25 держить (головний спекуль)
наівні спекулі
алєні, по крайній мірі, в моїй персоні перевилися :wink:
після виборів жду па25,9
ох накуплю баксиків!!!
по сладчайшему курсу накуплю на всє
та шо там, почекаю 2020 року і па22,00 скуплюсь
всьо, банкіри, скінчився ваш час, алені порозумнішали різко, по крайній мірі в моїй персоні
тому не чекаю вже від нині валютних коливань. Не буде навіть па28 навіть.
це моє тверде імхо
Востаннє редагувалось Yuri_61 в П'ят 19 лип, 2019 11:48, всього редагувалось 1 раз.
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