СерРічна: - є зважена за щоденними обертами МБ ціна доляра з 1 січня по поточну дату року; - а є з 1 серпня середньоарифметична за МБ днями з 1 січня по поточну дату року. У дужках - попереднє значення.
Довідкове значення курсу гривні до долара США на 12:00 19.07.2019 грн за 100 доларів США 2584.95 Гривна укрепилась на 18 копеек. Открылись чуть ниже вчерашнего закрытия и сразу пошли вниз. К полудню успели потерять около 20 копеек. Активная торговля началась поздно, о чем говорит близость справочного курса к полуденным котировкам. Покупатели держали паузу стойко, дождавшись приемлемого курса. Есть немалая вероятность, что дождались выхода НБУ. Похоже, рынок отыграл ситуативное повышение спроса в начале недели и вернулся к состоянию избытка валюты.
Продаж валюти на міжбанківському ринку 17.07.2019 Усього, млн дол. США 450.6 Обороты чуть меньше, чем во вторник, но остаются очень высокими. Впрочем, аномалии, которая могла бы объяснить очень раннюю активность в среду, я не вижу.
холява написав: ...тоже самое ..в покер, второй вечер подряд , полный пролет )))
После дней черных следует день ярче солнечной вспышки. Теперь главное не пропускать. Мне был сигнал из космоса и косвенное тому подтверждение - сегодня медь +2%. Трехдневные страдания должны быть щедро вознаграждены.
Рижик зовсім щось охляв А яка ж апофіозна спроба була розкачати курс під вибори. Приват ще досих пір па26,25 держить (головний спекуль) наівні спекулі алєні, по крайній мірі, в моїй персоні перевилися після виборів жду па25,9 ох накуплю баксиків!!! по сладчайшему курсу накуплю на всє та шо там, почекаю 2020 року і па22,00 скуплюсь всьо, банкіри, скінчився ваш час, алені порозумнішали різко, по крайній мірі в моїй персоні тому не чекаю вже від нині валютних коливань. Не буде навіть па28 навіть. це моє тверде імхо
Востаннє редагувалось Yuri_61 в П'ят 19 лип, 2019 11:48, всього редагувалось 1 раз.