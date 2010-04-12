Це той, що на початку тижня жалiвся про купiвлю бакiв протягом останнiх п'яти рокiв та божився, що "нiкагда больше"
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: П'ят 19 лип, 2019 11:48
Додано: П'ят 19 лип, 2019 11:51
мій настрій дуже швидкопливний
я на розпутті - мене НБУ змусив полюбити гривну, в той же час курс баксика все солодшає та привабливіше становиться, віне мене спокусує
якщо нижче 26.00 не втримаюсь і на всє затарюсь нікомунепотрібним і буду змушений перейти на хлєб і воду десь на місячішко
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