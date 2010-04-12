Це той, що на початку тижня жалiвся про купiвлю бакiв протягом останнiх п'яти рокiв та божився, що "нiкагда больше"
|
|
|
Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: П'ят 19 лип, 2019 11:48
Додано: П'ят 19 лип, 2019 11:51
мій настрій дуже швидкопливний
я на розпутті - мене НБУ змусив полюбити гривну, в той же час курс баксика все солодшає та привабливіше становиться, віне мене спокусує
якщо нижче 26.00 не втримаюсь і на всє затарюсь нікомунепотрібним і буду змушений перейти на хлєб і воду десь на місячішко
Додано: П'ят 19 лип, 2019 12:02
чем думают перекрывать отток покупателей овгз и депозитчиков из банков?
или как приват после национализации поставил мизерные % и думал что оттока не будет, потом всё равно поднял потому что одно дело отток депозитов (пофиг когда есть безлимитный рефинанс) другое - отток клиентов, а нбу пока клиентов печатать не умеет.
то же будет с овгз, отпадут крупные покупатели а мелкой рыбой бюджет не наполнишь.
|