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Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 1568156915701571

Найнижчий курс долара на міжбанку до 30.09.2019 буде:

Опитування проводиться до Пон 30 вер, 2019 14:22

Валютный рынок в контексте ДС 2.7 5 184
вище 25.65
53%
98
25.55 - 25.6499
13%
23
25.45 - 25.5499
8%
14
25.40 - 25.4499
8%
15
25.35 - 25.3999
3%
5
25.30 - 25.3499
1%
2
25.25 - 25.2999
3%
5
нижче 25.25
12%
22
Всього голосів : 184
Повідомлення Додано: П'ят 19 лип, 2019 11:48

  Yuri_61 написав:ох накуплю баксиків!!!
по сладчайшему курсу накуплю навсє


Це той, що на початку тижня жалiвся про купiвлю бакiв протягом останнiх п'яти рокiв та божився, що "нiкагда больше" :-D
sergey_sryvkin
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Повідомлення Додано: П'ят 19 лип, 2019 11:51

  sergey_sryvkin написав:
  Yuri_61 написав:ох накуплю баксиків!!!
по сладчайшему курсу накуплю навсє


Це той, що на початку тижня жалiвся про купiвлю бакiв протягом останнiх п'яти рокiв та божився, що "нiкагда больше" :-D

мій настрій дуже швидкопливний
я на розпутті - мене НБУ змусив полюбити гривну, в той же час курс баксика все солодшає та привабливіше становиться, віне мене спокусує
якщо нижче 26.00 не втримаюсь і на всє затарюсь нікомунепотрібним і буду змушений перейти на хлєб і воду десь на місячішко
Yuri_61
 
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Повідомлення Додано: П'ят 19 лип, 2019 12:02

  isen написав:НБУ ОЧІКУЄ ЗНИЖЕННЯ ОБЛІКОВОЇ СТАВКИ ДО 8% В НАЙБЛИЖЧІ РОКИ ПРИ ІНФЛЯЦІЇ 5%
http://финбаланс.ком.юа/news/nbu-ochiku-znizhennya-oblikovo-stavki-do-8-v-nayblizhchi-roki-pri-inflyatsi-5

чем думают перекрывать отток покупателей овгз и депозитчиков из банков?
или как приват после национализации поставил мизерные % и думал что оттока не будет, потом всё равно поднял потому что одно дело отток депозитов (пофиг когда есть безлимитный рефинанс) другое - отток клиентов, а нбу пока клиентов печатать не умеет.

то же будет с овгз, отпадут крупные покупатели а мелкой рыбой бюджет не наполнишь.
vitaliian
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