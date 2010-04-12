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Валютный рынок в контексте ДС

Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 1569157015711572>

Найнижчий курс долара на міжбанку до 30.09.2019 буде:

Опитування проводиться до Пон 30 вер, 2019 14:22

Валютный рынок в контексте ДС 2.7 5 184
вище 25.65
53%
98
25.55 - 25.6499
13%
23
25.45 - 25.5499
8%
14
25.40 - 25.4499
8%
15
25.35 - 25.3999
3%
5
25.30 - 25.3499
1%
2
25.25 - 25.2999
3%
5
нижче 25.25
12%
22
Всього голосів : 184
Повідомлення Додано: П'ят 19 лип, 2019 11:48

  Yuri_61 написав:ох накуплю баксиків!!!
по сладчайшему курсу накуплю навсє


Це той, що на початку тижня жалiвся про купiвлю бакiв протягом останнiх п'яти рокiв та божився, що "нiкагда больше" :-D
sergey_sryvkin
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Повідомлення Додано: П'ят 19 лип, 2019 11:51

  sergey_sryvkin написав:
  Yuri_61 написав:ох накуплю баксиків!!!
по сладчайшему курсу накуплю навсє


Це той, що на початку тижня жалiвся про купiвлю бакiв протягом останнiх п'яти рокiв та божився, що "нiкагда больше" :-D

мій настрій дуже швидкопливний
я на розпутті - мене НБУ змусив полюбити гривну, в той же час курс баксика все солодшає та привабливіше становиться, віне мене спокусує
якщо нижче 26.00 не втримаюсь і на всє затарюсь нікомунепотрібним і буду змушений перейти на хлєб і воду десь на місячішко
Yuri_61
 
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Повідомлення Додано: П'ят 19 лип, 2019 12:02

  isen написав:НБУ ОЧІКУЄ ЗНИЖЕННЯ ОБЛІКОВОЇ СТАВКИ ДО 8% В НАЙБЛИЖЧІ РОКИ ПРИ ІНФЛЯЦІЇ 5%
http://финбаланс.ком.юа/news/nbu-ochiku-znizhennya-oblikovo-stavki-do-8-v-nayblizhchi-roki-pri-inflyatsi-5

чем думают перекрывать отток покупателей овгз и депозитчиков из банков?
или как приват после национализации поставил мизерные % и думал что оттока не будет, потом всё равно поднял потому что одно дело отток депозитов (пофиг когда есть безлимитный рефинанс) другое - отток клиентов, а нбу пока клиентов печатать не умеет.

то же будет с овгз, отпадут крупные покупатели а мелкой рыбой бюджет не наполнишь.
vitaliian
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Повідомлення Додано: П'ят 19 лип, 2019 12:15

Re: Валютный рынок в контексте ДС

Верховний Суд не дозволив підконтрольним І.В.Коломойському компаніям уникнути відповідальності перед Національним банком .
Велика Палата Верховного Суду 2 липня 2019 року підтвердила позицію Національного банку, що входження держави у капітал ПриватБанку не є істотною обставиною для розірвання іпотечних договорів, укладених з підконтрольними Ігорю Коломойському майновими поручителями. Йдеться про судовий процес у справі № 910/15484/17, в якій Національний банк є відповідачем, а ПриватБанк - третьою особою.
Зокрема, Верховний Суд відхилив касаційну скаргу підконтрольного І.В.Коломойському ПрАТ "Ерлан" (ТМ "Біола"), яке вимагало розірвання укладеного з Національним банком іпотечного договору і у такий спосіб намагалось уникнути виконання зобов’язань за ним. Відповідно до цього договору ПрАТ "Ерлан" надало Національному банку в заставу майно вартістю 3 млрд грн в якості забезпечення кредиту рефінансування, що надавався банку до націоналізації. Позивач вважав, що внаслідок входження держави в капітал ПриватБанку, відбулась істотна зміна обставин, коли кредитор (Національний банк) та боржник (ПриватБанк) поєднались в одній особі.
https://bank.gov.ua/control/uk/publish/ ... MENri8E1T0
Vadim V
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Повідомлення Додано: П'ят 19 лип, 2019 12:17

  Yuri_61 написав:Рижик зовсім щось охляв :mrgreen:
А яка ж апофіозна спроба була розкачати курс під вибори.
Приват ще досих пір па26,25 держить (головний спекуль)
наівні спекулі
алєні, по крайній мірі, в моїй персоні перевилися :wink:
після виборів жду па25,9
ох накуплю баксиків!!!
по сладчайшему курсу накуплю на всє
та шо там, почекаю 2020 року і па22,00 скуплюсь
всьо, банкіри, скінчився ваш час, алені порозумнішали різко, по крайній мірі в моїй персоні
тому не чекаю вже від нині валютних коливань. Не буде навіть па28 навіть.
це моє тверде імхо

25.85 є вже в універсалі)
twin
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Повідомлення Додано: П'ят 19 лип, 2019 12:18

  vitaliian написав:
  isen написав:НБУ ОЧІКУЄ ЗНИЖЕННЯ ОБЛІКОВОЇ СТАВКИ ДО 8% В НАЙБЛИЖЧІ РОКИ ПРИ ІНФЛЯЦІЇ 5%
http://финбаланс.ком.юа/news/nbu-ochiku-znizhennya-oblikovo-stavki-do-8-v-nayblizhchi-roki-pri-inflyatsi-5

чем думают перекрывать отток покупателей овгз и депозитчиков из банков?
или как приват после национализации поставил мизерные % и думал что оттока не будет, потом всё равно поднял потому что одно дело отток депозитов (пофиг когда есть безлимитный рефинанс) другое - отток клиентов, а нбу пока клиентов печатать не умеет.

то же будет с овгз, отпадут крупные покупатели а мелкой рыбой бюджет не наполнишь.

Ничем. Они сначала делают,а потом думают.
LuckyG
 
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Повідомлення Додано: П'ят 19 лип, 2019 12:22

  vitaliian написав:или как приват после национализации поставил мизерные %
то же будет с овгз, отпадут крупные покупатели а мелкой рыбой бюджет не наполнишь.


Ребята, вы извращенцы. Это в Украине мизерные проценты?
В Европе вообще отрицательные. В США максимум что пока можно получить так это 1,85%, но дело идет к снижению.
При стабилизации ситуации и отмашке МВФ тут будет купа крупных покупателей РВГЗ.
Пройти выборы, сформировать правительство, продолжить курс на реформы и тут будет туча инвестров с мешками денег.
Держите кулачки за Зеленого и готовьте свои карманы. 8)
Libo
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Повідомлення Додано: П'ят 19 лип, 2019 12:42

Re: Валютный рынок в контексте ДС

Левобережная 25,87/25,95
Danik
 
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Повідомлення Додано: П'ят 19 лип, 2019 12:55

Re: Валютный рынок в контексте ДС

  vitaliian написав:чем думают перекрывать отток покупателей овгз и депозитчиков из банков?

1. Уменьшать ставку до 8% планируют еще не сейчас. Пройдет пик выплат по долгам - объемы необходимых привлечений уменьшатся.
2. Доходность облигаций и депозитов непосредственно не привязана к учетной ставке. Если рынок потребует - будут привлекать по ставкам выше учетной. Мы помним депозиты под хорошие проценты при низкой учетной ставке.

Насколько я понимаю, ставка на высоком уровне удерживается, в основном, для поддержки банков, которым некого кредитовать, сертификатами. Если не будет выработан механизм утилизации старых долгов и исправления репутации заемщиков, ставки по депозитам действительно могут снизиться. Вот только куда мы денемся?
Сибарит
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Повідомлення Додано: П'ят 19 лип, 2019 13:04

  Сибарит написав:
  vitaliian написав:чем думают перекрывать отток покупателей овгз и депозитчиков из банков?

1. Уменьшать ставку до 8% планируют еще не сейчас. Пройдет пик выплат по долгам - объемы необходимых привлечений уменьшатся.
2. Доходность облигаций и депозитов непосредственно не привязана к учетной ставке. Если рынок потребует - будут привлекать по ставкам выше учетной. Мы помним депозиты под хорошие проценты при низкой учетной ставке.

Насколько я понимаю, ставка на высоком уровне удерживается, в основном, для поддержки банков, которым некого кредитовать, сертификатами. Если не будет выработан механизм утилизации старых долгов и исправления репутации заемщиков, ставки по депозитам действительно могут снизиться. Вот только куда мы денемся?


Никаких 8% никогда не будет без проведения ключевых реформ.
Вот только что Соколовский пост для будущих инвесторов опубликовал.
https://www.facebook.com/sokolovsky.inf ... 4569535216
Живите своим умом!
zzzzzz
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