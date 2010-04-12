Це той, що на початку тижня жалiвся про купiвлю бакiв протягом останнiх п'яти рокiв та божився, що "нiкагда больше"
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: П'ят 19 лип, 2019 11:48
Додано: П'ят 19 лип, 2019 11:51
мій настрій дуже швидкопливний
я на розпутті - мене НБУ змусив полюбити гривну, в той же час курс баксика все солодшає та привабливіше становиться, віне мене спокусує
якщо нижче 26.00 не втримаюсь і на всє затарюсь нікомунепотрібним і буду змушений перейти на хлєб і воду десь на місячішко
Додано: П'ят 19 лип, 2019 12:02
чем думают перекрывать отток покупателей овгз и депозитчиков из банков?
или как приват после национализации поставил мизерные % и думал что оттока не будет, потом всё равно поднял потому что одно дело отток депозитов (пофиг когда есть безлимитный рефинанс) другое - отток клиентов, а нбу пока клиентов печатать не умеет.
то же будет с овгз, отпадут крупные покупатели а мелкой рыбой бюджет не наполнишь.
Додано: П'ят 19 лип, 2019 12:15
Re: Валютный рынок в контексте ДС
Верховний Суд не дозволив підконтрольним І.В.Коломойському компаніям уникнути відповідальності перед Національним банком .
Велика Палата Верховного Суду 2 липня 2019 року підтвердила позицію Національного банку, що входження держави у капітал ПриватБанку не є істотною обставиною для розірвання іпотечних договорів, укладених з підконтрольними Ігорю Коломойському майновими поручителями. Йдеться про судовий процес у справі № 910/15484/17, в якій Національний банк є відповідачем, а ПриватБанк - третьою особою.
Зокрема, Верховний Суд відхилив касаційну скаргу підконтрольного І.В.Коломойському ПрАТ "Ерлан" (ТМ "Біола"), яке вимагало розірвання укладеного з Національним банком іпотечного договору і у такий спосіб намагалось уникнути виконання зобов’язань за ним. Відповідно до цього договору ПрАТ "Ерлан" надало Національному банку в заставу майно вартістю 3 млрд грн в якості забезпечення кредиту рефінансування, що надавався банку до націоналізації. Позивач вважав, що внаслідок входження держави в капітал ПриватБанку, відбулась істотна зміна обставин, коли кредитор (Національний банк) та боржник (ПриватБанк) поєднались в одній особі.
Додано: П'ят 19 лип, 2019 12:17
25.85 є вже в універсалі)
Додано: П'ят 19 лип, 2019 12:18
Ничем. Они сначала делают,а потом думают.
Додано: П'ят 19 лип, 2019 12:22
Ребята, вы извращенцы. Это в Украине мизерные проценты?
В Европе вообще отрицательные. В США максимум что пока можно получить так это 1,85%, но дело идет к снижению.
При стабилизации ситуации и отмашке МВФ тут будет купа крупных покупателей РВГЗ.
Пройти выборы, сформировать правительство, продолжить курс на реформы и тут будет туча инвестров с мешками денег.
Держите кулачки за Зеленого и готовьте свои карманы.
Додано: П'ят 19 лип, 2019 12:42
Re: Валютный рынок в контексте ДС
Левобережная 25,87/25,95
Додано: П'ят 19 лип, 2019 12:55
Re: Валютный рынок в контексте ДС
1. Уменьшать ставку до 8% планируют еще не сейчас. Пройдет пик выплат по долгам - объемы необходимых привлечений уменьшатся.
2. Доходность облигаций и депозитов непосредственно не привязана к учетной ставке. Если рынок потребует - будут привлекать по ставкам выше учетной. Мы помним депозиты под хорошие проценты при низкой учетной ставке.
Насколько я понимаю, ставка на высоком уровне удерживается, в основном, для поддержки банков, которым некого кредитовать, сертификатами. Если не будет выработан механизм утилизации старых долгов и исправления репутации заемщиков, ставки по депозитам действительно могут снизиться. Вот только куда мы денемся?
Додано: П'ят 19 лип, 2019 13:04
Никаких 8% никогда не будет без проведения ключевых реформ.
Вот только что Соколовский пост для будущих инвесторов опубликовал.
Живите своим умом!
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