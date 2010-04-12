Вкладчик1234 написав:Взято из интернета только что, проверить не могу:
НАБУ проводит обыск в инвесткомпании ICU, которую Порошенко с помощью личного финансиста Пасенюка использует для легализации сомнительных доходов и прикрытия инвестиций в страну-агрессор. Подозревают в госизмене, отмыванию денег, незаконном обогащении и служебной халатности.
НАБУ прийшло з обшуками у близьку до Порошенка корпорацію Національне антикорцпійне бюро проводить обшуки у приміщеннях автомобільної компанії "Богдан Моторс", зокрема у спортивному клубі "5 елемент".
Пряма мова: "Слідча дія санкціонована і проводиться в ході розслідування розтрати державного майна в особливо великих розмірах службовими особами Міноборони України та Генштабу ЗСУ України, які у 2015-2018 рр, на думку слідства, незаконно внесли до державного оборонного замовлення спеціальний автомобільний транспорт та здійснили його закупівлю за завищеними цінами".
Деталі: Попередня правова кваліфікація справи – ч. 5 ст. 191 КК України (розтрата в особливо великих розмірах або організованою групою).
Розслідування здетективи НАБУ здійснюють з квітня 2018 року.
Іншої інформації правоохоронці не повідомляють через необхідність збереження таємниці слідства.
Спортивно-оздоровчий комплекс "Монітор", більш відомий як елітний фітнес-клуб "5-й елемент", належить кільком акціонерним товариствам, а кінцевими бенефіціарами є попередній президент Петро Порошенко та його соратник, нардеп Ігор Кононенко.
Власниками приватного акціонерного товариства "Автомобільна компанія "Богдан моторс" є кілька фірм, закритих венчурних фондів і кіпрська компанія. Бенефіціар корпорації "Богдан" – колишній перший заступник секретаря РНБО, фігурант розслідування про розкрадання в "Укроборонпромі" та бізнес-партнер Порошенка Олег Гладковський, який офіційно придбав її у екс-президента в 2009 році. https://www.pravda.com.ua/news/2019/07/19/7221349/
vitaliian написав:чем думают перекрывать отток покупателей овгз и депозитчиков из банков?
1. Уменьшать ставку до 8% планируют еще не сейчас. Пройдет пик выплат по долгам - объемы необходимых привлечений уменьшатся. 2. Доходность облигаций и депозитов непосредственно не привязана к учетной ставке. Если рынок потребует - будут привлекать по ставкам выше учетной. Мы помним депозиты под хорошие проценты при низкой учетной ставке.
Насколько я понимаю, ставка на высоком уровне удерживается, в основном, для поддержки банков, которым некого кредитовать, сертификатами. Если не будет выработан механизм утилизации старых долгов и исправления репутации заемщиков, ставки по депозитам действительно могут снизиться. Вот только куда мы денемся?
vitaliian написав:чем думают перекрывать отток покупателей овгз и депозитчиков из банков?
1. Уменьшать ставку до 8% планируют еще не сейчас. Пройдет пик выплат по долгам - объемы необходимых привлечений уменьшатся. 2. Доходность облигаций и депозитов непосредственно не привязана к учетной ставке. Если рынок потребует - будут привлекать по ставкам выше учетной. Мы помним депозиты под хорошие проценты при низкой учетной ставке.
Насколько я понимаю, ставка на высоком уровне удерживается, в основном, для поддержки банков, которым некого кредитовать, сертификатами. Если не будет выработан механизм утилизации старых долгов и исправления репутации заемщиков, ставки по депозитам действительно могут снизиться. Вот только куда мы денемся?
они ни когда не изменяться по др. причине: существует четкая градация ставок всех центральных банков планеты. Чем дальше от ФРС, ЕЦБ, и ЦБ Японии в цивилизационном смысле - тем больше должны быть проценты в ставке.
Вкладчик1234 написав:Взято из интернета только что, проверить не могу:
НАБУ проводит обыск в инвесткомпании ICU, которую Порошенко с помощью личного финансиста Пасенюка использует для легализации сомнительных доходов и прикрытия инвестиций в страну-агрессор. Подозревают в госизмене, отмыванию денег, незаконном обогащении и служебной халатности.