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Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 1569157015711572

Найнижчий курс долара на міжбанку до 30.09.2019 буде:

Опитування проводиться до Пон 30 вер, 2019 14:22

Валютный рынок в контексте ДС 2.7 5 184
вище 25.65
53%
98
25.55 - 25.6499
13%
23
25.45 - 25.5499
8%
14
25.40 - 25.4499
8%
15
25.35 - 25.3999
3%
5
25.30 - 25.3499
1%
2
25.25 - 25.2999
3%
5
нижче 25.25
12%
22
Всього голосів : 184
Повідомлення Додано: П'ят 19 лип, 2019 12:51

  Вкладчик1234 написав:Взято из интернета только что, проверить не могу:

НАБУ проводит обыск в инвесткомпании ICU, которую Порошенко с помощью личного финансиста Пасенюка использует для легализации сомнительных доходов и прикрытия инвестиций в страну-агрессор. Подозревают в госизмене, отмыванию денег, незаконном обогащении и служебной халатности.


В офісі інвестгрупи ICU тривають обшуки в рамках справи "Роттердам+"
https://www.epravda.com.ua/news/2019/07/19/649823/

НАБУ прийшло з обшуками у близьку до Порошенка корпорацію
Національне антикорцпійне бюро проводить обшуки у приміщеннях автомобільної компанії "Богдан Моторс", зокрема у спортивному клубі "5 елемент".

Пряма мова: "Слідча дія санкціонована і проводиться в ході розслідування розтрати державного майна в особливо великих розмірах службовими особами Міноборони України та Генштабу ЗСУ України, які у 2015-2018 рр, на думку слідства, незаконно внесли до державного оборонного замовлення спеціальний автомобільний транспорт та здійснили його закупівлю за завищеними цінами".

Деталі: Попередня правова кваліфікація справи – ч. 5 ст. 191 КК України (розтрата в особливо великих розмірах або організованою групою).

Розслідування здетективи НАБУ здійснюють з квітня 2018 року.

Іншої інформації правоохоронці не повідомляють через необхідність збереження таємниці слідства.

Спортивно-оздоровчий комплекс "Монітор", більш відомий як елітний фітнес-клуб "5-й елемент", належить кільком акціонерним товариствам, а кінцевими бенефіціарами є попередній президент Петро Порошенко та його соратник, нардеп Ігор Кононенко.

Власниками приватного акціонерного товариства "Автомобільна компанія "Богдан моторс" є кілька фірм, закритих венчурних фондів і кіпрська компанія. Бенефіціар корпорації "Богдан" – колишній перший заступник секретаря РНБО, фігурант розслідування про розкрадання в "Укроборонпромі" та бізнес-партнер Порошенка Олег Гладковський, який офіційно придбав її у екс-президента в 2009 році.
https://www.pravda.com.ua/news/2019/07/19/7221349/
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Повідомлення Додано: П'ят 19 лип, 2019 12:55

Re: Валютный рынок в контексте ДС

  vitaliian написав:чем думают перекрывать отток покупателей овгз и депозитчиков из банков?

1. Уменьшать ставку до 8% планируют еще не сейчас. Пройдет пик выплат по долгам - объемы необходимых привлечений уменьшатся.
2. Доходность облигаций и депозитов непосредственно не привязана к учетной ставке. Если рынок потребует - будут привлекать по ставкам выше учетной. Мы помним депозиты под хорошие проценты при низкой учетной ставке.

Насколько я понимаю, ставка на высоком уровне удерживается, в основном, для поддержки банков, которым некого кредитовать, сертификатами. Если не будет выработан механизм утилизации старых долгов и исправления репутации заемщиков, ставки по депозитам действительно могут снизиться. Вот только куда мы денемся?
Сибарит
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Повідомлення Додано: П'ят 19 лип, 2019 13:04

  Сибарит написав:
  vitaliian написав:чем думают перекрывать отток покупателей овгз и депозитчиков из банков?

1. Уменьшать ставку до 8% планируют еще не сейчас. Пройдет пик выплат по долгам - объемы необходимых привлечений уменьшатся.
2. Доходность облигаций и депозитов непосредственно не привязана к учетной ставке. Если рынок потребует - будут привлекать по ставкам выше учетной. Мы помним депозиты под хорошие проценты при низкой учетной ставке.

Насколько я понимаю, ставка на высоком уровне удерживается, в основном, для поддержки банков, которым некого кредитовать, сертификатами. Если не будет выработан механизм утилизации старых долгов и исправления репутации заемщиков, ставки по депозитам действительно могут снизиться. Вот только куда мы денемся?


Никаких 8% никогда не будет без проведения ключевых реформ.
Вот только что Соколовский пост для будущих инвесторов опубликовал.
https://www.facebook.com/sokolovsky.inf ... 4569535216
Живите своим умом!
zzzzzz
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Повідомлення Додано: П'ят 19 лип, 2019 13:31

  zzzzzz написав:Никаких 8% никогда не будет без проведения ключевых реформ.
Вот только что Соколовский пост для будущих инвесторов опубликовал.
https://www.facebook.com/sokolovsky.inf ... 4569535216

они ни когда не изменяться по др. причине: существует четкая градация ставок всех центральных банков планеты. Чем дальше от ФРС, ЕЦБ, и ЦБ Японии в цивилизационном смысле - тем больше должны быть проценты в ставке.
dima_beleb
 
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Повідомлення Додано: П'ят 19 лип, 2019 13:34

  zzzzzz написав:
  Вкладчик1234 написав:Взято из интернета только что, проверить не могу:

НАБУ проводит обыск в инвесткомпании ICU, которую Порошенко с помощью личного финансиста Пасенюка использует для легализации сомнительных доходов и прикрытия инвестиций в страну-агрессор. Подозревают в госизмене, отмыванию денег, незаконном обогащении и служебной халатности.


https://www.slovoidilo.ua/2019/07/19/no ... ontarevoyi

Ожидаемо, я давно писал что с ИКУ лучше не связыватся



очередний цирк для люмпену
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greenozon
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