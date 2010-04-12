vitaliian написав:чем думают перекрывать отток покупателей овгз и депозитчиков из банков?
1. Уменьшать ставку до 8% планируют еще не сейчас. Пройдет пик выплат по долгам - объемы необходимых привлечений уменьшатся. 2. Доходность облигаций и депозитов непосредственно не привязана к учетной ставке. Если рынок потребует - будут привлекать по ставкам выше учетной. Мы помним депозиты под хорошие проценты при низкой учетной ставке.
Насколько я понимаю, ставка на высоком уровне удерживается, в основном, для поддержки банков, которым некого кредитовать, сертификатами. Если не будет выработан механизм утилизации старых долгов и исправления репутации заемщиков, ставки по депозитам действительно могут снизиться. Вот только куда мы денемся?
они ни когда не изменяться по др. причине: существует четкая градация ставок всех центральных банков планеты. Чем дальше от ФРС, ЕЦБ, и ЦБ Японии в цивилизационном смысле - тем больше должны быть проценты в ставке.
Вкладчик1234 написав:Взято из интернета только что, проверить не могу:
НАБУ проводит обыск в инвесткомпании ICU, которую Порошенко с помощью личного финансиста Пасенюка использует для легализации сомнительных доходов и прикрытия инвестиций в страну-агрессор. Подозревают в госизмене, отмыванию денег, незаконном обогащении и служебной халатности.