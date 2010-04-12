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Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 1569157015711572

Найнижчий курс долара на міжбанку до 30.09.2019 буде:

Опитування проводиться до Пон 30 вер, 2019 14:22

Валютный рынок в контексте ДС 2.7 5 187
вище 25.65
53%
100
25.55 - 25.6499
12%
23
25.45 - 25.5499
8%
15
25.40 - 25.4499
8%
15
25.35 - 25.3999
3%
5
25.30 - 25.3499
1%
2
25.25 - 25.2999
3%
5
нижче 25.25
12%
22
Всього голосів : 187
Повідомлення Додано: П'ят 19 лип, 2019 13:31

  zzzzzz написав:Никаких 8% никогда не будет без проведения ключевых реформ.
Вот только что Соколовский пост для будущих инвесторов опубликовал.
https://www.facebook.com/sokolovsky.inf ... 4569535216

они ни когда не изменяться по др. причине: существует четкая градация ставок всех центральных банков планеты. Чем дальше от ФРС, ЕЦБ, и ЦБ Японии в цивилизационном смысле - тем больше должны быть проценты в ставке.
dima_beleb
 
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Повідомлення Додано: П'ят 19 лип, 2019 13:50

Так это банки накупили ОВГЗ. Понятно. Изнасиловали госы, может, и не только, деньги вкладчиков пошли в ОВГЗ. На выборы поставлено все. В начале августа 30-к увидим?
hxbbgaf
 
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Повідомлення Додано: П'ят 19 лип, 2019 13:51

  hxbbgaf написав:Так это банки накупили ОВГЗ. Понятно. Изнасиловали госы, может, и не только, деньги вкладчиков пошли в ОВГЗ. На выборы поставлено все. В начале августа 30-к увидим?

Даже в конце августа не увидим. Как и крах доллара :)
Искатель
 
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1
Повідомлення Додано: П'ят 19 лип, 2019 14:05

Re: Валютный рынок в контексте ДС

Чернiвцi 25.85-25.94
витя
 
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Повідомлення Додано: П'ят 19 лип, 2019 14:18

  Искатель написав:
  hxbbgaf написав:Так это банки накупили ОВГЗ. Понятно. Изнасиловали госы, может, и не только, деньги вкладчиков пошли в ОВГЗ. На выборы поставлено все. В начале августа 30-к увидим?

Даже в конце августа не увидим. Как и крах доллара :)

Смотрю оптимистов тут всё также немало как и в былые времена по 8 :D

А основания для этого какие? (я не про доллар есличто :roll: )
ГыГы
 
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Повідомлення Додано: П'ят 19 лип, 2019 14:46

Re: Валютный рынок в контексте ДС

  ГыГы написав:Смотрю оптимистов тут всё также немало как и в былые времена по 8

А основания для этого какие? (я не про доллар есличто )

... дешевизна продуктів! :mrgreen: ...#миздобули :twisted:
...я ще три роки тому написав це:
...хочете побачити майбутнього президента? - ось він! https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4
Долярчик
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