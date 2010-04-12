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Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: П'ят 19 лип, 2019 13:31
они ни когда не изменяться по др. причине: существует четкая градация ставок всех центральных банков планеты. Чем дальше от ФРС, ЕЦБ, и ЦБ Японии в цивилизационном смысле - тем больше должны быть проценты в ставке.
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dima_beleb
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Додано: П'ят 19 лип, 2019 13:50
Так это банки накупили ОВГЗ. Понятно. Изнасиловали госы, может, и не только, деньги вкладчиков пошли в ОВГЗ. На выборы поставлено все. В начале августа 30-к увидим?
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hxbbgaf
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Додано: П'ят 19 лип, 2019 13:51
hxbbgaf написав:
Так это банки накупили ОВГЗ. Понятно. Изнасиловали госы, может, и не только, деньги вкладчиков пошли в ОВГЗ. На выборы поставлено все. В начале августа 30-к увидим?
Даже в конце августа не увидим. Как и крах доллара
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Искатель
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Додано: П'ят 19 лип, 2019 14:05
Чернiвцi 25.85-25.94
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витя
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Додано: П'ят 19 лип, 2019 14:18
Искатель написав: hxbbgaf написав:
Так это банки накупили ОВГЗ. Понятно. Изнасиловали госы, может, и не только, деньги вкладчиков пошли в ОВГЗ. На выборы поставлено все. В начале августа 30-к увидим?
Даже в конце августа не увидим. Как и крах доллара
Смотрю оптимистов тут всё также немало как и в былые времена по 8
А основания для этого какие? (я не про доллар есличто
)
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ГыГы
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Додано: П'ят 19 лип, 2019 14:46
ГыГы написав:
Смотрю оптимистов тут всё также немало как и в былые времена по 8
А основания для этого какие?
(я не про доллар есличто )
... дешевизна продуктів!
...#миздобули
...я ще три роки тому написав це:
...хочете побачити майбутнього президента? - ось він! https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4
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Долярчик
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