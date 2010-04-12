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Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: П'ят 19 лип, 2019 13:31
они ни когда не изменяться по др. причине: существует четкая градация ставок всех центральных банков планеты. Чем дальше от ФРС, ЕЦБ, и ЦБ Японии в цивилизационном смысле - тем больше должны быть проценты в ставке.
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dima_beleb
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Додано: П'ят 19 лип, 2019 13:51
hxbbgaf написав:
Так это банки накупили ОВГЗ. Понятно. Изнасиловали госы, может, и не только, деньги вкладчиков пошли в ОВГЗ. На выборы поставлено все. В начале августа 30-к увидим?
Даже в конце августа не увидим. Как и крах доллара
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Искатель
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Додано: П'ят 19 лип, 2019 14:05
Чернiвцi 25.85-25.94
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витя
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Додано: П'ят 19 лип, 2019 14:18
Искатель написав: hxbbgaf написав:
Так это банки накупили ОВГЗ. Понятно. Изнасиловали госы, может, и не только, деньги вкладчиков пошли в ОВГЗ. На выборы поставлено все. В начале августа 30-к увидим?
Даже в конце августа не увидим. Как и крах доллара
Смотрю оптимистов тут всё также немало как и в былые времена по 8
А основания для этого какие? (я не про доллар есличто
)
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ГыГы
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Додано: П'ят 19 лип, 2019 14:46
ГыГы написав:
Смотрю оптимистов тут всё также немало как и в былые времена по 8
А основания для этого какие?
(я не про доллар есличто )
... дешевизна продуктів!
...#миздобули
...я ще три роки тому написав це:
...хочете побачити майбутнього президента? - ось він! https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4
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Долярчик
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Додано: П'ят 19 лип, 2019 15:18
Офіційний курс гривні,
розрахований до долара США о 15-30,
дата розрахунку: 18.07.2019 19.07.2019
починає діяти з: 19.07.2019 22.07.2019
100 дол. США 2603.0049 2581.5345
После полудня гривна укрепилась еще на 3.5 копейки.
Скорость снижения котировок к обеду упала до символической, а обороты оставались приличными, что не совсем типично для пятницы. На исходе сессии сделали еще шажок вниз, расширив спред.
Год к году укрепление гривны составило около 66 копеек.
Снова нырнули ниже прошлогоднего минимума.
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Додано: П'ят 19 лип, 2019 15:19
витя написав:
Чернiвцi 25.85-25.94
пора взрывать Центризбирком, иначе дорого бакс не сольешь//))
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asti
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Додано: П'ят 19 лип, 2019 15:39
pesikot написав:
Это относится ко всем банкам Украины без исключения. Закон один для всех, так здесь любят повторять.
так этот закон был принят до выдачи этих кредитов ИЛИ ПОСЛЕ ? так как закон обратного действия не имеет. Возможно кредиты были выданы до начала действия этого закона \ нормативов ?
Психологічна зрілість-це усвідомлення того, скільки всього в світі абсолютно не потребує твоєї думки чи коментарів. 1) forum.finance.ua/viewtopic.php?p=4318252#p4318252 2) 2k.livejournal.com/520078.html
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Додано: П'ят 19 лип, 2019 15:39
Yuri_61 написав: sergey_sryvkin написав: Yuri_61 написав:
ох накуплю баксиків!!!
по сладчайшему курсу накуплю навсє
Це той, що на початку тижня жалiвся про купiвлю бакiв протягом останнiх п'яти рокiв та божився, що "нiкагда больше"
мій настрій дуже швидкопливний
я на розпутті - мене НБУ змусив полюбити гривну, в той же час курс баксика все солодшає та привабливіше становиться, віне мене спокусує
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sergey_sryvkin
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