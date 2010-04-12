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Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: П'ят 19 лип, 2019 15:47
А что сегодня случилось такого, что аж такая коррекция после вчерашних 13 копеек пошла?
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NDV
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Додано: П'ят 19 лип, 2019 16:07
NDV написав:
А что сегодня случилось такого, что аж такая коррекция после вчерашних 13 копеек пошла?
Эра гривны продолжается ...
Zebra написав:
Это какая то катастрофа
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Alex2007
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Додано: П'ят 19 лип, 2019 16:11
Yuri_61 написав:
Рижик зовсім щось охляв
А яка ж апофіозна спроба була розкачати курс під вибори.
Приват ще досих пір па26,25 держить (головний спекуль)
наівні спекулі
алєні, по крайній мірі, в моїй персоні перевилися
після виборів жду па25,9
ох накуплю баксиків!!!
по сладчайшему курсу накуплю на всє
та шо там, почекаю 2020 року і па22,00 скуплюсь
всьо, банкіри, скінчився ваш час, алені порозумнішали різко, по крайній мірі в моїй персоні
тому не чекаю вже від нині валютних коливань. Не буде навіть па28 навіть.
це моє тверде імхо
Білочка сьогодні наливала по 25,90 новими купюрами з номерами по-порядку (Київ), якраз дали гривню і я взяв на всі.
Якось дивно, вчора чекав, що сьогодні буде дорожче, десь мінімум 26,20 і навіть не планував купувати зелень. А он воно як буває.
Василь-Рівне - в ігнор forever!
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Додано: П'ят 19 лип, 2019 16:12
Та да, у меня на счету ФОПа зависла хорошая сумма, уже ФОПа несколько месяцев как нет, а я все жду нормальный курс чтобы снять деньги хахаха
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NDV
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