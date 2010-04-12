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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: П'ят 19 лип, 2019 15:47
Re: Валютный рынок в контексте ДС
А что сегодня случилось такого, что аж такая коррекция после вчерашних 13 копеек пошла?
Додано: П'ят 19 лип, 2019 16:07
Додано: П'ят 19 лип, 2019 16:11
Білочка сьогодні наливала по 25,90 новими купюрами з номерами по-порядку (Київ), якраз дали гривню і я взяв на всі.
Якось дивно, вчора чекав, що сьогодні буде дорожче, десь мінімум 26,20 і навіть не планував купувати зелень. А он воно як буває.
Василь-Рівне - в ігнор forever!
Додано: П'ят 19 лип, 2019 16:12
Re: Валютный рынок в контексте ДС
Та да, у меня на счету ФОПа зависла хорошая сумма, уже ФОПа несколько месяцев как нет, а я все жду нормальный курс чтобы снять деньги хахаха
Додано: П'ят 19 лип, 2019 16:52
Re: Валютный рынок в контексте ДС
Говорят сегодня НБУ активно наливал.Вот такие пироги малята. А что,валюты много,ещё Нафтогаз подтянется, у него валюты валом. Но думаю почти дно сейчас.
Никогда не теряйте чувства юмора,это та соломинка,которая позволяет быть ещё живым среди продажного и фальшивого.
Додано: П'ят 19 лип, 2019 17:03
Если НБУ наливал мы это увидим. А вот если гос.банки - тогда увы, не увидим.
Живите своим умом!
Додано: П'ят 19 лип, 2019 17:04
я так понимаю сегодняшнее падение "вообще" никак не связано с выборами в воскресенье ?
Живите своим умом!
Додано: П'ят 19 лип, 2019 17:10
Re: Валютный рынок в контексте ДС
Мой прогноз - после выборов постепенно тренд пойдет вверх, и как обычно к осени или осенью начнется разогрев рынка.
Додано: П'ят 19 лип, 2019 18:03
Связано. Днепропетровская элита просит за них проголосовать. Таскомбанк на выходных в онлайне демпингует - доллар по 25,82, а евро по 29,00 продает, что с ним никогда не бывало. Обычно на ночь и на выходные, когда курс в онлайне не меняется, то по 10-15 копеек накидывал. А на Южной Борщаговке около "гостинок" наш мажоритарщик в спортивном костюме просит продлить ему мандат доверия на новый срок.
Додано: П'ят 19 лип, 2019 18:13
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