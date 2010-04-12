|
|
|
Валютный рынок в контексте ДС
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: П'ят 19 лип, 2019 18:19
Кроме "пирамиды ГКО", нынешняя политика займов напоминает формирование пузыря, и последующий кризис в Исландии. Возможно и мы пойдём по этой тропинке
Голосуем за Порошенка, бо б... путін нападэ!
-
Вкладчик1234
-
- Форумчанин року
-
- Повідомлень: 8854
- З нами з: 18.04.15
- Подякував: 6146 раз.
- Подякували: 2402 раз.
-
- Профіль
-
3
1
3
Додано: П'ят 19 лип, 2019 18:38
кто любит пипсовать рада покупает дороже чем тас продаёт
но злые языки говорят в тасе валюты часто нет
а в раде любят шаманить с курсами пишут один а по факту другой)
-
vitaliian
-
-
- Повідомлень: 2908
- З нами з: 06.04.16
- Подякував: 708 раз.
- Подякували: 817 раз.
-
- Профіль
-
Додано: П'ят 19 лип, 2019 18:45
vitaliian написав:
кто любит пипсовать рада покупает дороже чем тас продаёт
но злые языки говорят в тасе валюты часто нет
смысл в твоем пипсе, если обменки по 90 принимают ?
-
SILVER_UA
-
-
- Повідомлень: 368
- З нами з: 21.07.10
- Подякував: 37 раз.
- Подякували: 30 раз.
-
- Профіль
-
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 4 гостей
Модератори:
ТупУм
, Ірина_
, Модератор
|
Схожі теми
|
|15344
|1818208
|
|
|6666
|1437551
|
Сер 17 лип, 2019 08:16
ЛОБ
|
|159
|275619
|
|