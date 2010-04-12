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Валютный рынок в контексте ДС

Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 1571157215731574

Найнижчий курс долара на міжбанку до 30.09.2019 буде:

Опитування проводиться до Пон 30 вер, 2019 14:22

Валютный рынок в контексте ДС 2.7 5 187
вище 25.65
53%
100
25.55 - 25.6499
12%
23
25.45 - 25.5499
8%
15
25.40 - 25.4499
8%
15
25.35 - 25.3999
3%
5
25.30 - 25.3499
1%
2
25.25 - 25.2999
3%
5
нижче 25.25
12%
22
Всього голосів : 187
Повідомлення Додано: П'ят 19 лип, 2019 18:19

  asti написав:
  Zebra написав:Мой прогноз - после выборов постепенно тренд пойдет вверх, и как обычно к осени или осенью начнется разогрев рынка.
в этом году всё будет не так... ОВГЗ, ОВГЗ! Нерезы, руда, зерно, новая власть! :) :)

Кроме "пирамиды ГКО", нынешняя политика займов напоминает формирование пузыря, и последующий кризис в Исландии. Возможно и мы пойдём по этой тропинке
Голосуем за Порошенка, бо б... путін нападэ!
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Повідомлення Додано: П'ят 19 лип, 2019 18:38

Re: Валютный рынок в контексте ДС

Зображення

кто любит пипсовать рада покупает дороже чем тас продаёт
но злые языки говорят в тасе валюты часто нет
а в раде любят шаманить с курсами пишут один а по факту другой)
vitaliian
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Повідомлення Додано: П'ят 19 лип, 2019 18:45

  vitaliian написав:кто любит пипсовать рада покупает дороже чем тас продаёт
но злые языки говорят в тасе валюты часто нет

смысл в твоем пипсе, если обменки по 90 принимают ?
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