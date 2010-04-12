Кроме "пирамиды ГКО", нынешняя политика займов напоминает формирование пузыря, и последующий кризис в Исландии. Возможно и мы пойдём по этой тропинке
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: П'ят 19 лип, 2019 18:19
Кроме "пирамиды ГКО", нынешняя политика займов напоминает формирование пузыря, и последующий кризис в Исландии. Возможно и мы пойдём по этой тропинке
Голосуем за Порошенка, бо б... путін нападэ!
Додано: П'ят 19 лип, 2019 18:38
Re: Валютный рынок в контексте ДС
Додано: П'ят 19 лип, 2019 18:45
Додано: П'ят 19 лип, 2019 19:58
прогноз без цифр - це не прогноз ... ще недавно запускали ракету під назвою "сигнал", а мій аналіз називали фантастикою, бачте, який вийшов жах
#noFOMO
Додано: П'ят 19 лип, 2019 20:00
Финансовый кризис в Исландии 2008—2009 года — экономический кризис в Исландии, который с началом мирового экономического кризиса был вызван крахом трёх главных банков страны из-за трудностей в рефинансировании их краткосрочных долгов и панического закрытия депозитов вкладчиками из Великобритании и Нидерландов. Относительно размера экономики страны, кризис 2008—2009 года в Исландии — самая большая в истории экономическая катастрофа в масштабах одного государства[1].
Финансовый кризис имел серьёзные последствия для исландской экономики: стоимость валюты страны упала относительно доллара вдвое, сделки по иностранной валюте были фактически приостановлены в течение многих недель, рыночная капитализация исландской фондовой биржи, у которой 60 % активов были акциями обанкротившихся банков — понизилась более чем на 90 %[2].
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Если у нас стоимость валюты упадёт вдвое этого никто не заметит.
Долги надо удешевлять, но очень медленно и постепенно. Такими темпами каким хочет наш Нац.банк это 100% апокалипсис. Инвестора надо завлекать не высокой доходностью а стабильностью валюты, ростом экономики и правовыми гарантиями. Просто сказать берите под 8% то что ранее приносило 17% нельзя ибо пошлют. Точнее можно, если у тебя здесь и сейчас есть деньги со всеми рассчитаться.
Востаннє редагувалось vitaliian в П'ят 19 лип, 2019 20:06, всього редагувалось 5 разів.
Додано: П'ят 19 лип, 2019 20:04
Додано: П'ят 19 лип, 2019 20:08
Родители когда было па-8 каждый месяц старались прикупить 100-200$ а сейчас даже курса не знают. Не за что покупать.
Додано: П'ят 19 лип, 2019 20:10
и как ваши родители пережили девальвал 14-15 годов? если бы они не покупали валюту ?
Додано: П'ят 19 лип, 2019 20:18
мы же говорим про новый девал. Мама кстати по сей день не доверяет ни одному банку и пенсию снимает с карточки в день начисления. Жизнь научила.
Додано: П'ят 19 лип, 2019 20:32
Re: Валютный рынок в контексте
Даже во времена мракобанкопада, когда мы из Дельты получали через 7 месяцев, пенсионеры имели выплаты с первой очереди, разумеется . 200-
Спецназ Саакашвили!!!
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