Додано: П'ят 19 лип, 2019 20:00

Вкладчик1234 написав: asti написав: Zebra написав: Мой прогноз - после выборов постепенно тренд пойдет вверх, и как обычно к осени или осенью начнется разогрев рынка. Мой прогноз - после выборов постепенно тренд пойдет вверх, и как обычно к осени или осенью начнется разогрев рынка. в этом году всё будет не так... ОВГЗ, ОВГЗ! Нерезы, руда, зерно, новая власть! в этом году всё будет не так... ОВГЗ, ОВГЗ! Нерезы, руда, зерно, новая власть!

Кроме "пирамиды ГКО", нынешняя политика займов напоминает формирование пузыря, и последующий кризис в Исландии. Возможно и мы пойдём по этой тропинке Кроме "пирамиды ГКО", нынешняя политика займов напоминает формирование пузыря, и последующий кризис в Исландии. Возможно и мы пойдём по этой тропинке

Финансовый кризис в Исландии 2008—2009 года — экономический кризис в Исландии, который с началом мирового экономического кризиса был вызван крахом трёх главных банков страны из-за трудностей в рефинансировании их краткосрочных долгов и панического закрытия депозитов вкладчиками из Великобритании и Нидерландов. Относительно размера экономики страны, кризис 2008—2009 года в Исландии — самая большая в истории экономическая катастрофа в масштабах одного государства[1].Финансовый кризис имел серьёзные последствия для исландской экономики: стоимость валюты страны упала относительно доллара вдвое, сделки по иностранной валюте были фактически приостановлены в течение многих недель, рыночная капитализация исландской фондовой биржи, у которой 60 % активов были акциями обанкротившихся банков — понизилась более чем на 90 %[2].***Если у нас стоимость валюты упадёт вдвое этого никто не заметит.Долги надо удешевлять, но очень медленно и постепенно. Такими темпами каким хочет наш Нац.банк это 100% апокалипсис. Инвестора надо завлекать не высокой доходностью а стабильностью валюты, ростом экономики и правовыми гарантиями. Просто сказать берите под 8% то что ранее приносило 17% нельзя ибо пошлют. Точнее можно, если у тебя здесь и сейчас есть деньги со всеми рассчитаться.