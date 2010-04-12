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Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
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Найнижчий курс долара на міжбанку до 30.09.2019 буде:

Опитування проводиться до Пон 30 вер, 2019 14:22

Валютный рынок в контексте ДС 2.7 5 187
вище 25.65
53%
100
25.55 - 25.6499
12%
23
25.45 - 25.5499
8%
15
25.40 - 25.4499
8%
15
25.35 - 25.3999
3%
5
25.30 - 25.3499
1%
2
25.25 - 25.2999
3%
5
нижче 25.25
12%
22
Всього голосів : 187
Повідомлення Додано: П'ят 19 лип, 2019 20:53

  protefiks1959 написав:
  vitaliian написав:Мама кстати по сей день не доверяет ни одному банку и пенсию снимает с карточки в день начисления. Жизнь научила.
Даже во времена мракобанкопада, когда мы из Дельты получали через 7 месяцев, пенсионеры имели выплаты с первой очереди, разумеется . 200- :mrgreen:

а в 90е? или то не считается...
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Повідомлення Додано: П'ят 19 лип, 2019 21:47

  zzzzzz написав:
  somilitark написав:Говорят сегодня НБУ активно наливал.Вот такие пироги малята. А что,валюты много,ещё Нафтогаз подтянется, у него валюты валом. Но думаю почти дно сейчас.

Если НБУ наливал мы это увидим. А вот если гос.банки - тогда увы, не увидим.

Госы изнасиловали. Тактика позднего януковича?
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