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Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: П'ят 19 лип, 2019 21:47
zzzzzz написав: somilitark написав:
Говорят сегодня НБУ активно наливал.Вот такие пироги малята. А что,валюты много,ещё Нафтогаз подтянется, у него валюты валом. Но думаю почти дно сейчас.
Если НБУ наливал мы это увидим. А вот если гос.банки - тогда увы, не увидим.
Госы изнасиловали. Тактика позднего януковича?
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