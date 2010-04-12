Додано: Суб 20 лип, 2019 09:10

somilitark написав: Говорят сегодня НБУ активно наливал.Вот такие пироги малята. А что,валюты много,ещё Нафтогаз подтянется, у него валюты валом. Но думаю почти дно сейчас. Говорят сегодня НБУ активно наливал.Вот такие пироги малята. А что,валюты много,ещё Нафтогаз подтянется, у него валюты валом. Но думаю почти дно сейчас.

народная примета если летом доллар дёшев и "никому не нужен" осенью будет девал. Как это работает? сначала наводняют рынок дешёвой валютой чем снижают спрос и её запасы, потом пылесосят всю дешевую валюту, на рынке образовывается дефицит и когда она появляется то ценник уже в разы другой. Такой трюк проделывается как правило, на сигналах что "гривна стабильна", "инфляция побеждена", "учётная ставка будет падать".Раньше бенз дорожал по той же схеме искусственный дефицит, вуаля и новая цена. Я так в Крым приехал с пустым баком (лет 15-17 назад) а ни на одной заправке нет ни бенза ни соляры и очереди на 100+ машин. Пришлось поставить машину на стоянку и отдыхать пешком. Дефицит был искусственный потому что маршрутки по юбк ездили по расписанию (одна за одной), где то же они заправлялись?