а в 90е? или то не считается...
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: П'ят 19 лип, 2019 20:53
а в 90е? или то не считается...
Додано: П'ят 19 лип, 2019 21:47
Госы изнасиловали. Тактика позднего януковича?
Додано: Суб 20 лип, 2019 09:10
народная примета если летом доллар дёшев и "никому не нужен" осенью будет девал. Как это работает? сначала наводняют рынок дешёвой валютой чем снижают спрос и её запасы, потом пылесосят всю дешевую валюту, на рынке образовывается дефицит и когда она появляется то ценник уже в разы другой. Такой трюк проделывается как правило, на сигналах что "гривна стабильна", "инфляция побеждена", "учётная ставка будет падать".
Раньше бенз дорожал по той же схеме искусственный дефицит, вуаля и новая цена. Я так в Крым приехал с пустым баком (лет 15-17 назад) а ни на одной заправке нет ни бенза ни соляры и очереди на 100+ машин. Пришлось поставить машину на стоянку и отдыхать пешком. Дефицит был искусственный потому что маршрутки по юбк ездили по расписанию (одна за одной), где то же они заправлялись?
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