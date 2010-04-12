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Валютный рынок в контексте ДС

Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 1572157315741575

Найнижчий курс долара на міжбанку до 30.09.2019 буде:

Опитування проводиться до Пон 30 вер, 2019 14:22

Валютный рынок в контексте ДС 2.7 5 187
вище 25.65
53%
100
25.55 - 25.6499
12%
23
25.45 - 25.5499
8%
15
25.40 - 25.4499
8%
15
25.35 - 25.3999
3%
5
25.30 - 25.3499
1%
2
25.25 - 25.2999
3%
5
нижче 25.25
12%
22
Всього голосів : 187
Повідомлення Додано: П'ят 19 лип, 2019 20:53

  protefiks1959 написав:
  vitaliian написав:Мама кстати по сей день не доверяет ни одному банку и пенсию снимает с карточки в день начисления. Жизнь научила.
Даже во времена мракобанкопада, когда мы из Дельты получали через 7 месяцев, пенсионеры имели выплаты с первой очереди, разумеется . 200- :mrgreen:

а в 90е? или то не считается...
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Повідомлення Додано: П'ят 19 лип, 2019 21:47

  zzzzzz написав:
  somilitark написав:Говорят сегодня НБУ активно наливал.Вот такие пироги малята. А что,валюты много,ещё Нафтогаз подтянется, у него валюты валом. Но думаю почти дно сейчас.

Если НБУ наливал мы это увидим. А вот если гос.банки - тогда увы, не увидим.

Госы изнасиловали. Тактика позднего януковича?
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Повідомлення Додано: Суб 20 лип, 2019 09:10

  somilitark написав:Говорят сегодня НБУ активно наливал.Вот такие пироги малята. А что,валюты много,ещё Нафтогаз подтянется, у него валюты валом. Но думаю почти дно сейчас.

народная примета если летом доллар дёшев и "никому не нужен" осенью будет девал. Как это работает? сначала наводняют рынок дешёвой валютой чем снижают спрос и её запасы, потом пылесосят всю дешевую валюту, на рынке образовывается дефицит и когда она появляется то ценник уже в разы другой. Такой трюк проделывается как правило, на сигналах что "гривна стабильна", "инфляция побеждена", "экономика растёт", "учётная ставка будет падать".

Вчерашний задёрг был пробой рынка, есть ли спрос на дорожающую валюту, спроса видимо нету.

Раньше бенз дорожал по той же схеме создавался искусственный дефицит, накапливался спрос, падала конкуренция вуаля, на стеллах азс новая цена и бензина на любой заправке бери не хочу.

В ссср такое проделывали с сигаретами. В магазинах табак исчез зато появился на рынке и в комиссионках в любом количестве.
Востаннє редагувалось vitaliian в Суб 20 лип, 2019 09:40, всього редагувалось 4 разів.
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Повідомлення Додано: Суб 20 лип, 2019 09:34

Индекс СП500 так и не смог закрепится выше отметки 3000 и в пятницу отошел от ключевого сопротивления. По идее должна быть еще одна попытка пройти сопротивление, а потом уже можно отваливатся.
Живите своим умом!
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Повідомлення Додано: Суб 20 лип, 2019 09:57

  vitaliian написав:
Вчерашний задёрг был пробой рынка, есть ли спрос на дорожающую валюту, спроса видимо нету.


так все закупились по уши весной. гривень нет :mrgreen:
- некоторым иногда приходится даже сдавать , иногда дешевле покупки .
Alex2007
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Повідомлення Додано: Суб 20 лип, 2019 10:00

  Alex2007 написав:
  vitaliian написав:
Вчерашний задёрг был пробой рынка, есть ли спрос на дорожающую валюту, спроса видимо нету.


так все закупились по уши весной. гривень нет :mrgreen:
- некоторым иногда приходится даже сдавать , иногда дешевле покупки .

вся гривна у тех кто будет пылесосить дешёвый доллар
vitaliian
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Повідомлення Додано: Суб 20 лип, 2019 10:01

Re: Валютный рынок в контексте ДС

"где вся гривна" -

полупопередники вывезли в камазах. :mrgreen:
Востаннє редагувалось Alex2007 в Суб 20 лип, 2019 10:02, всього редагувалось 1 раз.
Alex2007
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Повідомлення Додано: Суб 20 лип, 2019 10:02

  Alex2007 написав:
  vitaliian написав:
Вчерашний задёрг был пробой рынка, есть ли спрос на дорожающую валюту, спроса видимо нету.


так все закупились по уши весной. гривень нет :mrgreen:
- некоторым иногда приходится даже сдавать , иногда дешевле покупки .


За вчера писали что металлурги на уровне 26 сливались и один иностранный банк.
Ну и не забываем про срок оплаты объязательных налоговых платежей.
Живите своим умом!
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Повідомлення Додано: Суб 20 лип, 2019 10:14

Re: Валютный рынок в контексте ДС

очень интересно сколько вчера нбу наливал "сверху" и наливал ли вообще (хотя падать курс на мб начал вроде еще в четверг во второй половине дня, если верить КурсКомовскому графику).

И хоть выходил ли "снизу" с покупкой?

А то как-то слишком резко отвалились на 30 с лишним копеек. :roll:


PS/ Таки выкупал
Все это создало валютный излишек на рынке, и позволило Нацбанку полнить свои золотовалютные резервы. По словам казначеев, 19 июля НБУ выкупал валюту по 25,77 грн./$ и ниже. Совокупно приобрел порядка $20 млн.

https://ubr.ua/finances/exchange-market ... du-3884842
Alex2007
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Повідомлення Додано: Суб 20 лип, 2019 10:44

Re: Валютный рынок в контексте ДС

... що, можливо ефект 20-х чисел у всій красі? :P
...я ще три роки тому написав це:
...хочете побачити майбутнього президента? - ось він! https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4
Долярчик
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