а в 90е? или то не считается...
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: П'ят 19 лип, 2019 20:53
а в 90е? или то не считается...
Додано: П'ят 19 лип, 2019 21:47
Госы изнасиловали. Тактика позднего януковича?
Додано: Суб 20 лип, 2019 09:10
народная примета если летом доллар дёшев и "никому не нужен" осенью будет девал. Как это работает? сначала наводняют рынок дешёвой валютой чем снижают спрос и её запасы, потом пылесосят всю дешевую валюту, на рынке образовывается дефицит и когда она появляется то ценник уже в разы другой. Такой трюк проделывается как правило, на сигналах что "гривна стабильна", "инфляция побеждена", "экономика растёт", "учётная ставка будет падать".
Вчерашний задёрг был пробой рынка, есть ли спрос на дорожающую валюту, спроса видимо нету.
Раньше бенз дорожал по той же схеме создавался искусственный дефицит, накапливался спрос, падала конкуренция вуаля, на стеллах азс новая цена и бензина на любой заправке бери не хочу.
В ссср такое проделывали с сигаретами. В магазинах табак исчез зато появился на рынке и в комиссионках в любом количестве.
Востаннє редагувалось vitaliian в Суб 20 лип, 2019 09:40, всього редагувалось 4 разів.
Додано: Суб 20 лип, 2019 09:34
Индекс СП500 так и не смог закрепится выше отметки 3000 и в пятницу отошел от ключевого сопротивления. По идее должна быть еще одна попытка пройти сопротивление, а потом уже можно отваливатся.
Живите своим умом!
Додано: Суб 20 лип, 2019 09:57
Додано: Суб 20 лип, 2019 10:00
Додано: Суб 20 лип, 2019 10:01
Re: Валютный рынок в контексте ДС
"где вся гривна" -
полупопередники вывезли в камазах.
Востаннє редагувалось Alex2007 в Суб 20 лип, 2019 10:02, всього редагувалось 1 раз.
Додано: Суб 20 лип, 2019 10:02
За вчера писали что металлурги на уровне 26 сливались и один иностранный банк.
Ну и не забываем про срок оплаты объязательных налоговых платежей.
Живите своим умом!
Додано: Суб 20 лип, 2019 10:14
Re: Валютный рынок в контексте ДС
очень интересно сколько вчера нбу наливал "сверху" и наливал ли вообще (хотя падать курс на мб начал вроде еще в четверг во второй половине дня, если верить КурсКомовскому графику).
И хоть выходил ли "снизу" с покупкой?
А то как-то слишком резко отвалились на 30 с лишним копеек.
PS/ Таки выкупал
Додано: Суб 20 лип, 2019 10:44
Re: Валютный рынок в контексте ДС
... що, можливо ефект 20-х чисел у всій красі?
...я ще три роки тому написав це:
...хочете побачити майбутнього президента? - ось він! https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4
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