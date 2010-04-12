Додано: Суб 20 лип, 2019 09:10

somilitark написав: Говорят сегодня НБУ активно наливал.Вот такие пироги малята. А что,валюты много,ещё Нафтогаз подтянется, у него валюты валом. Но думаю почти дно сейчас. Говорят сегодня НБУ активно наливал.Вот такие пироги малята. А что,валюты много,ещё Нафтогаз подтянется, у него валюты валом. Но думаю почти дно сейчас.

народная примета если летом доллар дёшев и "никому не нужен" осенью будет девал. Как это работает? сначала наводняют рынок дешёвой валютой чем снижают спрос и её запасы, потом пылесосят всю дешевую валюту, на рынке образовывается дефицит и когда она появляется то ценник уже в разы другой. Такой трюк проделывается как правило, на сигналах что "гривна стабильна", "инфляция побеждена", "экономика растёт", "учётная ставка будет падать".Вчерашний задёрг был пробой рынка, есть ли спрос на дорожающую валюту, спроса видимо нету.Раньше бенз дорожал по той же схеме создавался искусственный дефицит, накапливался спрос, падала конкуренция вуаля, на стеллах азс новая цена и бензина на любой заправке бери не хочу.В ссср такое проделывали с сигаретами. В магазинах табак исчез зато появился на рынке и в комиссионках в любом количестве.