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Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Суб 20 лип, 2019 11:17
protefiks1959 написав: vitaliian написав:
Мама кстати по сей день не доверяет ни одному банку и пенсию снимает с карточки в день начисления. Жизнь научила.
Даже во времена мракобанкопада, когда мы из Дельты получали через 7 месяцев, пенсионеры имели выплаты с первой очереди, разумеется . 200-
Знакомая студентка во времена падения Надры, сделала оплату за учебу через кассу этого банка и попала в 6-ю очередь.
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Додано: Суб 20 лип, 2019 11:34
zzzzzz написав: Alex2007 написав: vitaliian написав:
Вчерашний задёрг был пробой рынка, есть ли спрос на дорожающую валюту, спроса видимо нету.
так все закупились по уши весной. гривень нет
- некоторым иногда приходится даже сдавать , иногда дешевле покупки .
За вчера писали что металлурги на уровне 26 сливались и один иностранный банк.
Ну и не забываем про срок оплаты объязательных налоговых платежей.
курс на 23 взят, а свидетели 3о3о по окопам?
#noFOMO
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Додано: Суб 20 лип, 2019 12:50
Это нацбанк вчера обязал госов лить. Глупо было бы допустить взлет курса в последний день перед выборами. С понедельника в рисовании больше не будет смысла.
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Додано: Суб 20 лип, 2019 12:51
zzzzzz написав:
Индекс СП500 так и не смог закрепится выше отметки 3000 и в пятницу отошел от ключевого сопротивления. По идее должна быть еще одна попытка пройти сопротивление, а потом уже можно отваливатся.
Решили пожертвовать пузырем ради недопущения опять начавшегося роста ставок по трежерям.
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Додано: Суб 20 лип, 2019 12:54
уже покупать? или с понедельника-вторника будет ещё дешевле?
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