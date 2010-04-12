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Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 1573157415751576

Найнижчий курс долара на міжбанку до 30.09.2019 буде:

Опитування проводиться до Пон 30 вер, 2019 14:22

Валютный рынок в контексте ДС 2.7 5 189
вище 25.65
53%
101
25.55 - 25.6499
12%
23
25.45 - 25.5499
8%
15
25.40 - 25.4499
8%
15
25.35 - 25.3999
3%
5
25.30 - 25.3499
1%
2
25.25 - 25.2999
3%
5
нижче 25.25
12%
23
Всього голосів : 189
Повідомлення Додано: Суб 20 лип, 2019 11:17

  protefiks1959 написав:
  vitaliian написав:Мама кстати по сей день не доверяет ни одному банку и пенсию снимает с карточки в день начисления. Жизнь научила.
Даже во времена мракобанкопада, когда мы из Дельты получали через 7 месяцев, пенсионеры имели выплаты с первой очереди, разумеется . 200- :mrgreen:

Знакомая студентка во времена падения Надры, сделала оплату за учебу через кассу этого банка и попала в 6-ю очередь.
Zebra
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Повідомлення Додано: Суб 20 лип, 2019 11:34

  zzzzzz написав:
  Alex2007 написав:
  vitaliian написав:
Вчерашний задёрг был пробой рынка, есть ли спрос на дорожающую валюту, спроса видимо нету.


так все закупились по уши весной. гривень нет :mrgreen:
- некоторым иногда приходится даже сдавать , иногда дешевле покупки .


За вчера писали что металлурги на уровне 26 сливались и один иностранный банк.
Ну и не забываем про срок оплаты объязательных налоговых платежей.

курс на 23 взят, а свидетели 3о3о по окопам? :mrgreen:
#noFOMO
TylerTruman_
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Повідомлення Додано: Суб 20 лип, 2019 12:50

Это нацбанк вчера обязал госов лить. Глупо было бы допустить взлет курса в последний день перед выборами. С понедельника в рисовании больше не будет смысла.
hxbbgaf
 
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Повідомлення Додано: Суб 20 лип, 2019 12:51

  zzzzzz написав:Индекс СП500 так и не смог закрепится выше отметки 3000 и в пятницу отошел от ключевого сопротивления. По идее должна быть еще одна попытка пройти сопротивление, а потом уже можно отваливатся.

Решили пожертвовать пузырем ради недопущения опять начавшегося роста ставок по трежерям.
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Повідомлення Додано: Суб 20 лип, 2019 12:54

уже покупать? или с понедельника-вторника будет ещё дешевле?
ТАСя (UAH 17,75%) Алла(USD 6%), cib(EUR 4%) КО-КО&Сима
uaprofi
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