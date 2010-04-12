Додано: Суб 20 лип, 2019 14:23

vitaliian написав: народная примета если летом доллар дёшев и "никому не нужен" осенью будет девал. Как это работает? сначала наводняют рынок дешёвой валютой чем снижают спрос и её запасы, потом пылесосят всю дешевую валюту, на рынке образовывается дефицит и когда она появляется то ценник уже в разы другой. Такой трюк проделывается как правило, на сигналах что "гривна стабильна", "инфляция побеждена", "экономика растёт", "учётная ставка будет падать".



Вчерашний задёрг был пробой рынка, есть ли спрос на дорожающую валюту, спроса видимо нету.



Раньше бенз дорожал по той же схеме создавался искусственный дефицит, накапливался спрос, падала конкуренция вуаля, на стеллах азс новая цена и бензина на любой заправке бери не хочу.



В ссср такое проделывали с сигаретами. В магазинах табак исчез зато появился на рынке и в комиссионках в любом количестве. народная примета если летом доллар дёшев и "никому не нужен" осенью будет девал. Как это работает? сначала наводняют рынок дешёвой валютой чем снижают спрос и её запасы, потом пылесосят всю дешевую валюту, на рынке образовывается дефицит и когда она появляется то ценник уже в разы другой. Такой трюк проделывается как правило, на сигналах что "гривна стабильна", "инфляция побеждена", "экономика растёт", "учётная ставка будет падать".Вчерашний задёрг был пробой рынка, есть ли спрос на дорожающую валюту, спроса видимо нету.Раньше бенз дорожал по той же схеме создавался искусственный дефицит, накапливался спрос, падала конкуренция вуаля, на стеллах азс новая цена и бензина на любой заправке бери не хочу.В ссср такое проделывали с сигаретами. В магазинах табак исчез зато появился на рынке и в комиссионках в любом количестве.

Ну какие сейчас могут быть придерживания и задёрги,всего вдоволь,думаю классические барыги остались только на топливном рынке и рынке овощей,говорят в удобрениях один большой друг всех правительств фирташ с конторой острем имеет всех как пожелает,а так везде жесткая или даже жестокая конкуренция.Нужно в антимонопольный комитет набрать адекватов и будет всё по-другому.Так что все Ваши примеры уже не актуальны,коммунизм показал свою несостоятельность,капитализм рулит.С валютой всё гораздо проще,цены и тарифы у нас на почти мировом уровне,доходы на уровне Африки,вот и вся арифметика курса,нечего откладывать,многие банкроты,берут в оборот отложенные деньги с прошлых чивокунских периодов покращення ,такого количества продам\сдам на магазинах,ларьках и прочих в торговых центрах я не видел с 99-го года.Людей загнали в треугольник булочная\налоговая\аптека,им уже глубоко пох на курс,а жрачку и монополию на лечение подобрали монстры,даже маленькие продовольственные лавки работают только в том случае,у кого большая семья и есть рабский труд.По курсу,я всё таки уверен,что НБУ включится в финансирование бюджета,эта жуткая монетарная политика без станка нам не подходит,экономика летит в пропасть,что сейчас красочно видно по доходам бюджета.