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Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Суб 20 лип, 2019 11:17
protefiks1959 написав: vitaliian написав:
Мама кстати по сей день не доверяет ни одному банку и пенсию снимает с карточки в день начисления. Жизнь научила.
Даже во времена мракобанкопада, когда мы из Дельты получали через 7 месяцев, пенсионеры имели выплаты с первой очереди, разумеется . 200-
Знакомая студентка во времена падения Надры, сделала оплату за учебу через кассу этого банка и попала в 6-ю очередь.
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Додано: Суб 20 лип, 2019 11:34
zzzzzz написав: Alex2007 написав: vitaliian написав:
Вчерашний задёрг был пробой рынка, есть ли спрос на дорожающую валюту, спроса видимо нету.
так все закупились по уши весной. гривень нет
- некоторым иногда приходится даже сдавать , иногда дешевле покупки .
За вчера писали что металлурги на уровне 26 сливались и один иностранный банк.
Ну и не забываем про срок оплаты объязательных налоговых платежей.
курс на 23 взят, а свидетели 3о3о по окопам?
#noFOMO
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Додано: Суб 20 лип, 2019 12:50
Это нацбанк вчера обязал госов лить. Глупо было бы допустить взлет курса в последний день перед выборами. С понедельника в рисовании больше не будет смысла.
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Додано: Суб 20 лип, 2019 12:51
zzzzzz написав:
Индекс СП500 так и не смог закрепится выше отметки 3000 и в пятницу отошел от ключевого сопротивления. По идее должна быть еще одна попытка пройти сопротивление, а потом уже можно отваливатся.
Решили пожертвовать пузырем ради недопущения опять начавшегося роста ставок по трежерям.
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Додано: Суб 20 лип, 2019 12:54
уже покупать? или с понедельника-вторника будет ещё дешевле?
ТАСя (UAH 17,75%) Алла(USD 6%), cib(EUR 4%) КО-КО&Сима
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Додано: Суб 20 лип, 2019 13:59
somilitark написав:
Говорят сегодня НБУ активно наливал.Вот такие пироги малята. А что,валюты много,ещё Нафтогаз подтянется, у него валюты валом. Но думаю почти дно сейчас.
Нацбанк если и наливал, то гривну
Он выкупил в пятницу свои стандартные 20 млн.
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Додано: Суб 20 лип, 2019 14:06
hxbbgaf написав:
Это нацбанк вчера обязал госов лить. Глупо было бы допустить взлет курса в последний день перед выборами. С понедельника в рисовании больше не будет смысла.
Госы вчера не продавали. Лили банки нерезидентов.
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Додано: Суб 20 лип, 2019 14:08
Искатель написав: somilitark написав:
Говорят сегодня НБУ активно наливал.Вот такие пироги малята. А что,валюты много,ещё Нафтогаз подтянется, у него валюты валом. Но думаю почти дно сейчас.
Нацбанк если и наливал, то гривну
Он выкупил в пятницу свои стандартные 20 млн.
Нафтогаз наколядовал 1 ярд у.е.,ему надо рассчитаться с бюджетом,вчера с утра кто-то мощный вышел и начал заливать как из гидранта,ну а дальше сами понеслись с горы,когда есть такие наполнители валютой дохлый и куцый межбанк перекашивает не по-детски.
А потом вышла информация об выходе НБУ,он начал собирать при курсе 73 на продажу,перетекла валюта с одного кармана в другой,госдолг вырос,наверное все в шоколаде.
Всё было так и до начала 14-го года,а потом курс порвало.
Востаннє редагувалось somilitark
в Суб 20 лип, 2019 14:24, всього редагувалось 1 раз.
Никогда не теряйте чувства юмора,это та соломинка,которая позволяет быть ещё живым среди продажного и фальшивого.
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Додано: Суб 20 лип, 2019 14:23
vitaliian написав:
народная примета если летом доллар дёшев и "никому не нужен" осенью будет девал. Как это работает? сначала наводняют рынок дешёвой валютой чем снижают спрос и её запасы, потом пылесосят всю дешевую валюту, на рынке образовывается дефицит и когда она появляется то ценник уже в разы другой. Такой трюк проделывается как правило, на сигналах что "гривна стабильна", "инфляция побеждена", "экономика растёт", "учётная ставка будет падать".
Вчерашний задёрг был пробой рынка, есть ли спрос на дорожающую валюту, спроса видимо нету.
Раньше бенз дорожал по той же схеме создавался искусственный дефицит, накапливался спрос, падала конкуренция вуаля, на стеллах азс новая цена и бензина на любой заправке бери не хочу.
В ссср такое проделывали с сигаретами. В магазинах табак исчез зато появился на рынке и в комиссионках в любом количестве.
Ну какие сейчас могут быть придерживания и задёрги,всего вдоволь,думаю классические барыги остались только на топливном рынке и рынке овощей,говорят в удобрениях один большой друг всех правительств фирташ с конторой острем имеет всех как пожелает,а так везде жесткая или даже жестокая конкуренция.
Нужно в антимонопольный комитет набрать адекватов и будет всё по-другому.
Так что все Ваши примеры уже не актуальны,коммунизм показал свою несостоятельность,капитализм рулит.
С валютой всё гораздо проще,цены и тарифы у нас на почти мировом уровне,доходы на уровне Африки,вот и вся арифметика курса,нечего откладывать,многие банкроты,берут в оборот отложенные деньги с прошлых чивокунских периодов покращення ,такого количества продам\сдам на магазинах,ларьках и прочих в торговых центрах я не видел с 99-го года.
Людей загнали в треугольник булочная\налоговая\аптека,им уже глубоко пох на курс,а жрачку и монополию на лечение подобрали монстры,даже маленькие продовольственные лавки работают только в том случае,у кого большая семья и есть рабский труд.
По курсу,я всё таки уверен,что НБУ включится в финансирование бюджета,эта жуткая монетарная политика без станка нам не подходит,экономика летит в пропасть,что сейчас красочно видно по доходам бюджета.
Никогда не теряйте чувства юмора,это та соломинка,которая позволяет быть ещё живым среди продажного и фальшивого.
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Додано: Суб 20 лип, 2019 14:34
3 да, с поправкой. Импорт растёт, импортируют явно не булочные. Я не считаю это признаком покращення, деньги переместились из общей массы к элите.
Востаннє редагувалось vitaliian
в Суб 20 лип, 2019 14:36, всього редагувалось 1 раз.
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