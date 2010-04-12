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Валютный рынок в контексте ДС

Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 1575157615771578>

Найнижчий курс долара на міжбанку до 30.09.2019 буде:

Опитування проводиться до Пон 30 вер, 2019 14:22

Валютный рынок в контексте ДС 2.7 5 190
вище 25.65
53%
101
25.55 - 25.6499
13%
24
25.45 - 25.5499
8%
15
25.40 - 25.4499
8%
15
25.35 - 25.3999
3%
5
25.30 - 25.3499
1%
2
25.25 - 25.2999
3%
5
нижче 25.25
12%
23
Всього голосів : 190
Повідомлення Додано: Суб 20 лип, 2019 14:35

  uaprofi написав:уже покупать? или с понедельника-вторника будет ещё дешевле?

... так вже мали місяць паритись на депо! :)
(куплені пА ~ 26,3Х) :P
...я ще три роки тому написав це:
...хочете побачити майбутнього президента? - ось він! https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4
Долярчик
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Повідомлення Додано: Суб 20 лип, 2019 16:25

  somilitark написав:С валютой всё гораздо проще,цены и тарифы у нас на почти мировом уровне,доходы на уровне Африки,вот и вся арифметика курса


Ты в Африке тупорылое было? Видело как там живут? :roll:
Libo
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Повідомлення Додано: Суб 20 лип, 2019 16:36

  vitaliian написав: деньги переместились из общей массы к элите.


Это общая проблема человечества и негативное явление глобализации. Это сейчас главная проблема масонов, Всемирного банка, МВФ, повестки дня Давоса и правительств стран золотого миллиарда.
В ближайшее время мы станем свидетелями интересных решений, как ограничить богатство супербогатых и повысить доходы бедных государств и людей.
8) 8) 8)

Libo
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Повідомлення Додано: Суб 20 лип, 2019 16:39

  Долярчик написав:... так вже мали місяць паритись на депо! :)
(куплені пА ~ 26,3Х) :P


ну это Вы меня скорей всего с кемто путаете.
ну а так да - решил уже кредитные в доллярчики переводить)
уж курса слишком сладка)
ТАСя (UAH 17,75%) Алла(USD 6%), cib(EUR 4%) КО-КО&Сима
uaprofi
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Повідомлення Додано: Суб 20 лип, 2019 16:49

Re: Валютный рынок в контексте ДС

...
Востаннє редагувалось stas_rst в Суб 20 лип, 2019 16:50, всього редагувалось 1 раз.
stas_rst
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Повідомлення Додано: Суб 20 лип, 2019 16:50

Re: Валютный рынок в контексте ДС

Профі, А коміс ?
stas_rst
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Повідомлення Додано: Суб 20 лип, 2019 16:51

Україна зможе укласти нову програму з Міжнародним валютним фондом на суму 6-8 мільярдів доларів до кінця 2019 року і здійснити необхідні виплати за зовнішнім боргом в 2020 і 2021 роках.

Про це йдеться в прогнозі аналітиків Raiffeisen Bank International, передає "Інтерфакс-Україна".

Аналітики Raiffeisen вказують, що 40% виплат по валовому зовнішньому боргу України припадає на 2020-2021 роки (2020 року - 16,8 млрд доларів, 2021- 18,5 млрд доларів), тому уряду необхідна нова програма співпраці з МВФ в найкоротші терміни.


Зеленый у нас вообще первый президент, который если будет делать то, что говорит, имеет реальные шансы на списание наших долгов перед Западом. Ющенко и Порошенко об этом говорили, в обмен на реальные реформы, но онм избрали другой путь. Ющенко в силу своей ограниченности, Порох в силу своей жадности и ненажерливости.
Сейчас у нас появляется шанс начать с Западом с чистого кредитного листа.
8) 8) 8)
Libo
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Повідомлення Додано: Суб 20 лип, 2019 17:16

  stas_rst написав:Профі, А коміс ?

~ 4% за зняття...
- нє?
...я ще три роки тому написав це:
...хочете побачити майбутнього президента? - ось він! https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4
Долярчик
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Повідомлення Додано: Суб 20 лип, 2019 17:20

Re: Валютный рынок в контексте ДС

Долярчик написав:
  stas_rst написав:Профі, А коміс ?

~ 4% за зняття...
- нє?
Це кому ? :)
stas_rst
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Повідомлення Додано: Суб 20 лип, 2019 17:20

  Libo написав:
  vitaliian написав: деньги переместились из общей массы к элите.


Это общая проблема человечества и негативное явление глобализации. Это сейчас главная проблема масонов, Всемирного банка, МВФ, повестки дня Давоса и правительств стран золотого миллиарда.
В ближайшее время мы станем свидетелями интересных решений, как ограничить богатство супербогатых и повысить доходы бедных государств и людей.
8) 8) 8)


уже идет. это отказ от глобализации и разбиение мира на 5 экономических зон вместо сегодняшней одной долларовой.
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