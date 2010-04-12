... так вже мали місяць паритись на депо!
(куплені пА ~ 26,3Х)
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Суб 20 лип, 2019 14:35
... так вже мали місяць паритись на депо!
(куплені пА ~ 26,3Х)
...я ще три роки тому написав це:
...хочете побачити майбутнього президента? - ось він! https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4
Додано: Суб 20 лип, 2019 16:25
Додано: Суб 20 лип, 2019 16:36
Это общая проблема человечества и негативное явление глобализации. Это сейчас главная проблема масонов, Всемирного банка, МВФ, повестки дня Давоса и правительств стран золотого миллиарда.
В ближайшее время мы станем свидетелями интересных решений, как ограничить богатство супербогатых и повысить доходы бедных государств и людей.
Додано: Суб 20 лип, 2019 16:39
ну это Вы меня скорей всего с кемто путаете.
ну а так да - решил уже кредитные в доллярчики переводить)
уж курса слишком сладка)
ТАСя (UAH 17,75%) Алла(USD 6%), cib(EUR 4%) КО-КО&Сима
Додано: Суб 20 лип, 2019 16:49
Re: Валютный рынок в контексте ДС
...
Востаннє редагувалось stas_rst в Суб 20 лип, 2019 16:50, всього редагувалось 1 раз.
Додано: Суб 20 лип, 2019 16:50
Re: Валютный рынок в контексте ДС
Профі, А коміс ?
Додано: Суб 20 лип, 2019 16:51
Зеленый у нас вообще первый президент, который если будет делать то, что говорит, имеет реальные шансы на списание наших долгов перед Западом. Ющенко и Порошенко об этом говорили, в обмен на реальные реформы, но онм избрали другой путь. Ющенко в силу своей ограниченности, Порох в силу своей жадности и ненажерливости.
Сейчас у нас появляется шанс начать с Западом с чистого кредитного листа.
Додано: Суб 20 лип, 2019 17:16
...я ще три роки тому написав це:
...хочете побачити майбутнього президента? - ось він! https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4
Додано: Суб 20 лип, 2019 17:20
Re: Валютный рынок в контексте ДС
Додано: Суб 20 лип, 2019 17:20
уже идет. это отказ от глобализации и разбиение мира на 5 экономических зон вместо сегодняшней одной долларовой.
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