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Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Суб 20 лип, 2019 17:47
dima_beleb написав:
уже идет. это отказ от глобализации и разбиение мира на 5 экономических зон вместо сегодняшней одной долларовой.
Это бред.
Будет все наоборот.
Одна валюта. Одно правительство. Одна судьба.
Только так можно обеспечить справедливость, мир без воен и неравенства.
Полностью соответствует мироуказаниям Создателя.
Глобализация была преждевременным наездом и сделала некоторые ошибки. Разведка боем. Сейчас откат, анализ, переосмысление, перегруппировка и корректировка. Скоро зайдут с другого фланга.
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Додано: Суб 20 лип, 2019 17:52
Libo написав: dima_beleb написав:
уже идет. это отказ от глобализации и разбиение мира на 5 экономических зон вместо сегодняшней одной долларовой.
Это бред.
Будет все наоборот.
Одна валюта. Одно правительство. Одна судьба.
Только так можно обеспечить справедливость, мир без воен и неравенства.
Полностью соответствует мироуказаниям Создателя.
Глобализация была преждевременным наездом и сделала некоторые ошибки. Разведка боем. Сейчас откат, анализ, переосмысление, перегруппировка и корректировка. Скоро зайдут с другого фланга.
это утопия. эта система приведет к миру "Корпарации", "1984" и "Безумного Макса"
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dima_beleb
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Додано: Суб 20 лип, 2019 18:02
stas_rst написав:
Профі, А коміс ?
ну щас грубо говоря 26 + 3% = 26,78
думаю это вполне приемлемо
ТАСя (UAH 17,75%) Алла(USD 6%), cib(EUR 4%) КО-КО&Сима
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Додано: Суб 20 лип, 2019 18:04
Libo написав:
Скоро зайдут с другого фланга.
откуда инфа?
Вы один из илюминантов?
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Додано: Суб 20 лип, 2019 18:06
uaprofi написав: Libo написав:
Скоро зайдут с другого фланга.
откуда инфа?
Вы один из илюминантов?
Я посвящен и об этом информирован.
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Libo
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Додано: Суб 20 лип, 2019 18:10
Libo написав: uaprofi написав: Libo написав:
Скоро зайдут с другого фланга.
откуда инфа?
Вы один из илюминантов?
Я посвящен и об этом информирован.
а масоны принадлежат: к либерально -финансовой или к национальным элитам?
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dima_beleb
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Додано: Суб 20 лип, 2019 18:12
dima_beleb написав:
это утопия. эта система приведет к миру "Корпарации", "1984" и "Безумного Макса"
Любая система приведет к мраку, если во главе её будут злые силы. И наоборот - к миру счастья и радости, если её возглавят добрые и светлые люди.
Масоны - это силы добра. За справедливость и всеобщее счастье. По вашему - за коммунизм, но без коммунистов.
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Libo
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Додано: Суб 20 лип, 2019 18:17
dima_beleb написав:
а масоны принадлежат: к либерально -финансовой или к национальным элитам?
Интернационал.
Я тоже интернационалист, но на платформе развития крепких местных общин по Нестору Махно и Кропоткину при едином мировом правительстве.
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Libo
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Додано: Суб 20 лип, 2019 18:19
Масонство является составной частью Западного мира. Пожалуй, без преувеличения можно сказать, что нынешняя западная цивилизация и ее духовность основана именно масонами, полностью ими управляется, контролируется и строится на принципах масонской идеологии. Огромная сеть масонских организаций, без тайного участия которых вот уже сотни лет не происходит ни одно какое-либо значительное событие в мире, раскинулась по всему земному шару, опутав незримыми нитями почти все существующие государства
Для того чтобы обратить западный христианский мир в свою веру, масоны создали движение "New Age". Теперь сатанизм спрятан под маской, столь популярной сегодня восточной духовности.
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greenozon
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Додано: Суб 20 лип, 2019 18:29
greenozon написав:
Для того чтобы обратить западный христианский мир в свою веру, масоны создали движение "New Age". Теперь сатанизм спрятан под маской, столь популярной сегодня восточной духовности.
Это выдумки российской дьявольщины, которая сама мечтает покорить мир.
На самом деле масонство признает и с уважением относится ко всем религиям.
Члены лож исповедывают разные религии, в т.ч. христианство. Основу их миропонимания во многом составляют библейские принципы человеческой жизни.
Все люди братья. Братство нужно создавать через равенство, свободу и уважение.
В чем тут сатанизм, о котором пишут русские брехуны?
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Libo
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