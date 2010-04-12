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Валютный рынок в контексте ДС

Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 1575157615771578

Найнижчий курс долара на міжбанку до 30.09.2019 буде:

Опитування проводиться до Пон 30 вер, 2019 14:22

Валютный рынок в контексте ДС 2.7 5 190
вище 25.65
53%
101
25.55 - 25.6499
13%
24
25.45 - 25.5499
8%
15
25.40 - 25.4499
8%
15
25.35 - 25.3999
3%
5
25.30 - 25.3499
1%
2
25.25 - 25.2999
3%
5
нижче 25.25
12%
23
Всього голосів : 190
Повідомлення Додано: Суб 20 лип, 2019 18:04

  Libo написав:Скоро зайдут с другого фланга. 8)

откуда инфа?
Вы один из илюминантов?
ТАСя (UAH 17,75%) Алла(USD 6%), cib(EUR 4%) КО-КО&Сима
uaprofi
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Повідомлення Додано: Суб 20 лип, 2019 18:06

  uaprofi написав:
  Libo написав:Скоро зайдут с другого фланга. 8)

откуда инфа?
Вы один из илюминантов?


Я посвящен и об этом информирован. 8)
Libo
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Повідомлення Додано: Суб 20 лип, 2019 18:10

  Libo написав:
  uaprofi написав:
  Libo написав:Скоро зайдут с другого фланга. 8)

откуда инфа?
Вы один из илюминантов?


Я посвящен и об этом информирован. 8)

а масоны принадлежат: к либерально -финансовой или к национальным элитам?
dima_beleb
 
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Повідомлення Додано: Суб 20 лип, 2019 18:12

  dima_beleb написав:это утопия. эта система приведет к миру "Корпарации", "1984" и "Безумного Макса"


Любая система приведет к мраку, если во главе её будут злые силы. И наоборот - к миру счастья и радости, если её возглавят добрые и светлые люди.
Масоны - это силы добра. За справедливость и всеобщее счастье. По вашему - за коммунизм, но без коммунистов. 8)
Libo
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Повідомлення Додано: Суб 20 лип, 2019 18:17

  dima_beleb написав:а масоны принадлежат: к либерально -финансовой или к национальным элитам?


Интернационал.
Я тоже интернационалист, но на платформе развития крепких местных общин по Нестору Махно и Кропоткину при едином мировом правительстве. :?
Libo
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Повідомлення Додано: Суб 20 лип, 2019 19:01

  Libo написав:
  dima_beleb написав:это утопия. эта система приведет к миру "Корпарации", "1984" и "Безумного Макса"


Любая система приведет к мраку, если во главе её будут злые силы. И наоборот - к миру счастья и радости, если её возглавят добрые и светлые люди.
Масоны - это силы добра. За справедливость и всеобщее счастье. По вашему - за коммунизм, но без коммунистов. 8)


Гарантия любой системы - деградация .
Назовите механизм защиты от деградации системы ?
moldashavanin
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Повідомлення Додано: Суб 20 лип, 2019 19:21

  Libo написав:
  dima_beleb написав:уже идет. это отказ от глобализации и разбиение мира на 5 экономических зон вместо сегодняшней одной долларовой.


Это бред.
Будет все наоборот.
Одна валюта. Одно правительство. Одна судьба. 8)
Только так можно обеспечить справедливость, мир без воен и неравенства.
Полностью соответствует мироуказаниям Создателя.
Глобализация была преждевременным наездом и сделала некоторые ошибки. Разведка боем. Сейчас откат, анализ, переосмысление, перегруппировка и корректировка. Скоро зайдут с другого фланга. 8)


Как-то исходя из того прелюбопытнейшего видео весьма сомнительно, что наступит всеобщее благоденствие и перераспределение богатства от очень богатых к очень бедным.

Как вы, масоны - силы добра, - собираетесь противодействовать тем "силам зла" (мировому правительству, желающему установить мировой контроль на всеми и т.д)?
Alex2007
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Повідомлення Додано: Суб 20 лип, 2019 19:50

Re: Валютный рынок в контексте ДС

Оце спека припекла :)
Колеги-масони і іже с німі , пора гілку нову робити: "Вплив масонів на ринок валют в УА і не тільки" :)
stas_rst
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Повідомлення Додано: Суб 20 лип, 2019 19:54

  Libo написав:Я посвящен и об этом информирован. 8)


как мне вступить в Вашу организацию?
информируете ли Вы всех своих членов о будущих курсах валют?
чтобы была возможность выгодно покупать и продавать
ТАСя (UAH 17,75%) Алла(USD 6%), cib(EUR 4%) КО-КО&Сима
uaprofi
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Повідомлення Додано: Суб 20 лип, 2019 19:57

  Libo написав:
Україна зможе укласти нову програму з Міжнародним валютним фондом на суму 6-8 мільярдів доларів до кінця 2019 року і здійснити необхідні виплати за зовнішнім боргом в 2020 і 2021 роках.

Про це йдеться в прогнозі аналітиків Raiffeisen Bank International, передає "Інтерфакс-Україна".

Аналітики Raiffeisen вказують, що 40% виплат по валовому зовнішньому боргу України припадає на 2020-2021 роки (2020 року - 16,8 млрд доларів, 2021- 18,5 млрд доларів), тому уряду необхідна нова програма співпраці з МВФ в найкоротші терміни.


Зеленый у нас вообще первый президент, который если будет делать то, что говорит, имеет реальные шансы на списание наших долгов перед Западом. Ющенко и Порошенко об этом говорили, в обмен на реальные реформы, но онм избрали другой путь. Ющенко в силу своей ограниченности, Порох в силу своей жадности и ненажерливости.
Сейчас у нас появляется шанс начать с Западом с чистого кредитного листа.
8) 8) 8)

Насколько я понимаю, все эти десятки ярдов (валовой долг) - это в основном долг коммерсов, а не государства Украина.
Тогда 1) при чем здесь МВФ и 2) кто будет списывать негосударственные долги?
Не читаю - Aqaz123, Gumanoid, Kabanchik, Hogtown, Kudrjavyj, ребе Нок, Грйс-мэн, Автор77, moniks, Cler, fokus, innamax2008, Александр, moldashavanin
Starikan
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