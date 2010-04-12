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Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Суб 20 лип, 2019 20:20
Starikan написав:
Насколько я понимаю, все эти десятки ярдов (валовой долг) - это в основном долг коммерсов, а не государства Украина.
Тогда 1) при чем здесь МВФ и 2) кто будет списывать негосударственные долги?
Здрасьте. Посмотри структуру долга. Большая часть это МВФ, ВБ и суверены Парижского клуба. Польше все списали одной закорлючкой. Но сначала реформы и не воровать.
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Додано: Суб 20 лип, 2019 20:24
Alex2007 написав:
Как вы, масоны - силы добра, - собираетесь противодействовать тем "силам зла" (мировому правительству, желающему установить мировой контроль на всеми и т.д)?
А кто тебе сказал, что мировое правительство это зло?
Наоборот.
Масоны как раз за мировое правительство.
Чтоб кто-то стоял сверху над вороватыми национальными правительствами и принуждал их к честности и справедливости.
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Додано: Суб 20 лип, 2019 20:29
moldashavanin написав:
Гарантия любой системы - деградация .
Назовите механизм защиты от деградации системы ?
Гибкость системы.
Масоны создали Америку как совершенно новую экономическую и политическую систему и с тех пор совершенствуют её.
Несмотря на кризисы, она выстояла и стала самой могущественной.
Распались империи, подох СССР, подох мировой социализм, а США процветают и богатеют, их модель стала самой привлекательной. Потому что система гибкая, приспособлена к самовыживанию и самосовершенствованию.
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Додано: Суб 20 лип, 2019 20:35
Libo написав:
а США процветают и богатеют, их модель стала самой привлекательной. Потому что система гибкая, приспособлена к самовыживанию и самосовершенствованию.
Шура, запускайте Берлагу. Где hxbbgaf ? )
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Додано: Суб 20 лип, 2019 20:37
uaprofi написав:
как мне вступить в Вашу организацию?
информируете ли Вы всех своих членов о будущих курсах валют?
чтобы была возможность выгодно покупать и продавать
На собственный карман работаешь сам.
Мне на казино цифры тоже никто не подсказывает. Только космос и сам.
А вступают как во все самые серьезные организации...
– Закон у нас простой: вход – рубль, выход – два. Это означает, что вступить в организацию трудно, но выйти из нее – труднее. Теоретически для всех членов организации предусмотрен только один выход из нее – через трубу. Для одних этот выход бывает почетным, для других – позорным, но для всех нас есть только одна труба. Только через нее мы выходим из организации. Вот она, эта труба… – Седой указывает мне на огромное, во всю стену, окно. – Полюбуйся на нее.
С высоты девятого этажа передо мной открывается панорама огромного бескрайнего пустынного аэродрома, который тянется до горизонта. А если смотреть вниз, то прямо под ногами лабиринт песчаных дорожек между упругими стенами кустов. Зелень сада и выгоревшая трава аэродрома разделены несокрушимой бетонной стеной с густой паутиной колючей проволоки на белых роликах.
– Вот она… – Седой указывает на невысокую, метров в десять, толстую квадратную трубу над плоской смоленой крышей.
Черная крыша плывет по зеленым волнам сирени, как плот в океане или как старинный броненосец, низкобортный, с неуклюжей трубой. Над трубой вьется легкий прозрачный дымок.
– Это кто-то покидает организацию?
– Нет, – смеется Седой. – Труба – это не только наш выход, труба – источник нашей энергии, труба – хранительница наших секретов. Это просто сейчас жгут секретные документы. Знаешь, лучше сжечь, чем хранить. Спокойнее. Когда кто-то из организации уходит, то дым не такой, дым тогда густой, жирный. Если ты вступишь в организацию, то и ты в один прекрасный день вылетишь в небо через эту трубу. Но это не сейчас. Сейчас организация дает тебе последнюю возможность отказаться, последнюю возможность подумать о своем выборе.
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Додано: Суб 20 лип, 2019 20:46
Libo написав: Alex2007 написав:
Как вы, масоны - силы добра, - собираетесь противодействовать тем "силам зла" (мировому правительству, желающему установить мировой контроль на всеми и т.д)?
А кто тебе сказал, что мировое правительство это зло?
Наоборот.
Масоны как раз за мировое правительство.
Чтоб кто-то стоял сверху над вороватыми национальными правительствами и принуждал их к честности и справедливости.
Так я посмотрел то видео, к-рое вы дали, очень внимательно.
И я понял, что как раз мировое правительство и хочет установить тотальный контроль и не очень то и доброжелательно... Частично якобы достигли цели, работают дальше...
Или я чего-то не догоняю.
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Додано: Суб 20 лип, 2019 20:57
Libo написав:
А вступают как во все самые серьезные организации...
удостоверение или документ какой нибудь выдают?
если выдают то документ чипован как всё самое передовое?
ТАСя (UAH 17,75%) Алла(USD 6%), cib(EUR 4%) КО-КО&Сима
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Додано: Суб 20 лип, 2019 20:59
Alex2007 написав:
Так я посмотрел то видео, к-рое вы дали, очень внимательно.
И я понял, что как раз мировое правительство и хочет установить тотальный контроль и не очень то и доброжелательно... Частично якобы достигли цели, работают дальше...
Или я чего-то не догоняю.
Ты все правильно понял.
Просто национальные правительства против мирового правительства, ведут отчаянную пропаганду и запугивают им людей. Это ессесно. Кто из правителей хочет, чтоб над ним кто-то стоял и бил за воровство по рукам? Никто. Вот и выдумывают, что это темная сила.
Люди когда-то верили в коммунизм, представляли это светлым будущим, а вот единое мировое правительство и новый мировой порядок боятся в силу своего невежества и ограниченности. Масоны не занимаются идеологической пропагандой. Они тихонько делают свое дело.
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Додано: Суб 20 лип, 2019 21:01
uaprofi написав: Libo написав:
А вступают как во все самые серьезные организации...
удостоверение или документ какой нибудь выдают?
если выдают то документ чипован как всё самое передовое?
на чело.
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Додано: Суб 20 лип, 2019 21:06
Libo написав:
Люди когда-то верили в коммунизм, представляли это светлым будущим,
и коммунизм принес много хорошего. Благодарю коммунизму во время холодной войны американские буржуи делились со своим народом прибавочной стоимость.
Любой американец, который жил в 60-тые года скажет, что в то время достаточно было, чтобы работал один член семьи. А сейчас для поддержки того же самого уровня жизни должны работать все члены семьи.
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