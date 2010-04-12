печать? её видно в лучах Солнца? как она выглядит?
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Суб 20 лип, 2019 21:06
ТАСя (UAH 17,75%) Алла(USD 6%), cib(EUR 4%) КО-КО&Сима
Додано: Суб 20 лип, 2019 21:11
ходят слухи, что ее видно только под ультрафиолетом. как на деньгах, под лампой появляться скрытые рисунки
Востаннє редагувалось dima_beleb в Суб 20 лип, 2019 21:13, всього редагувалось 1 раз.
Додано: Суб 20 лип, 2019 21:11
Да вы все уже давно зачиплены.
Вы благодаря этому и получили безвиз и были приняты в золотой миллиард.
О тебе знают всё, включая твои внебрачные отношения и половые предпочтения. В этом есть что-то плохое? Жене же не доложили, правда? И не беспокойся, не доложат! Что касется личной жизни, то всё строго конфиденциально.
А вот гнать на Большого брата и исповедоведывать москальскую ересь я бы вам настоятельно не советовал ...
Додано: Суб 20 лип, 2019 21:15
это ты имеешь ввиду смартфоны и контекстную рекламу, и чудом появляющиеся нужные слова, когда я в гугле вбиваю первые пару букв?!
Додано: Суб 20 лип, 2019 21:18
Додано: Суб 20 лип, 2019 21:19
Свобода. Равенство. Справедливость.
Это лозунги и программа масонов еще с 17-го века.
Под этими лозунгами они провели Французскую революцию и на этих принципах они создали США. Еще за несколько веков до совдепии. Масоны просто провели эксперимент реализации этих принципов в условиях левой идеи. Некоторые моменты им понравились и они переняли их для себя, но в целом коммунистическая система оказалась очень жестокой, несправедливой, несвободной и нежизнеспособной и они анулировали её.
Додано: Суб 20 лип, 2019 21:21
Вы менясовсем запутали.
Вы намекаете шо у Либо на лбу есть печать?
ТАСя (UAH 17,75%) Алла(USD 6%), cib(EUR 4%) КО-КО&Сима
Додано: Суб 20 лип, 2019 21:23
скорей всего они просто позвали не тех экспертов
ТАСя (UAH 17,75%) Алла(USD 6%), cib(EUR 4%) КО-КО&Сима
Додано: Суб 20 лип, 2019 21:28
Ну да ... Скоро вообще чип просто вколят в тело ... В магазинах не надо будет платить и стоять в очередях ... Зашел-вышел, с тебя деньги списали ... Никто не деньги у тебя украдет ... Бумажники уйдут в прошлое ... За границу без паспорта и погранконтроля можно ехать ... Нигде никаких бумажных документов ... Все в чипе ... Забухаешь, чип даже не разрешит машине завестись. Гоу хоум пешком.
Вам Зеленый сейчас государство в смартфоне делает, а потом и вас зачипует по настоящему ... И правильно сделает. Пора уже ускоряться в золотой миллиард, если вы туда хотите.
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