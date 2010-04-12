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Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 1578157915801581>

Найнижчий курс долара на міжбанку до 30.09.2019 буде:

Опитування проводиться до Пон 30 вер, 2019 14:22

Валютный рынок в контексте ДС 2.7 5 190
вище 25.65
53%
101
25.55 - 25.6499
13%
24
25.45 - 25.5499
8%
15
25.40 - 25.4499
8%
15
25.35 - 25.3999
3%
5
25.30 - 25.3499
1%
2
25.25 - 25.2999
3%
5
нижче 25.25
12%
23
Всього голосів : 190
Повідомлення Додано: Суб 20 лип, 2019 21:06

  dima_beleb написав:на чело. :(

печать? её видно в лучах Солнца? как она выглядит?
ТАСя (UAH 17,75%) Алла(USD 6%), cib(EUR 4%) КО-КО&Сима
uaprofi
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Повідомлення Додано: Суб 20 лип, 2019 21:11

  uaprofi написав:
  dima_beleb написав:на чело. :(

печать? её видно в лучах Солнца? как она выглядит?

ходят слухи, что ее видно только под ультрафиолетом. как на деньгах, под лампой появляться скрытые рисунки
Востаннє редагувалось dima_beleb в Суб 20 лип, 2019 21:13, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Суб 20 лип, 2019 21:11

  uaprofi написав:
  Libo написав:А вступают как во все самые серьезные организации...


удостоверение или документ какой нибудь выдают?
если выдают то документ чипован как всё самое передовое?


Да вы все уже давно зачиплены.
Вы благодаря этому и получили безвиз и были приняты в золотой миллиард.
О тебе знают всё, включая твои внебрачные отношения и половые предпочтения. В этом есть что-то плохое? Жене же не доложили, правда? И не беспокойся, не доложат! Что касется личной жизни, то всё строго конфиденциально.
А вот гнать на Большого брата и исповедоведывать москальскую ересь я бы вам настоятельно не советовал ...

:roll: :roll: :roll:
Libo
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Повідомлення Додано: Суб 20 лип, 2019 21:12

делл
dima_beleb
 
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Повідомлення Додано: Суб 20 лип, 2019 21:15

  Libo написав:
  uaprofi написав:
  Libo написав:А вступают как во все самые серьезные организации...


удостоверение или документ какой нибудь выдают?
если выдают то документ чипован как всё самое передовое?


Да вы все уже давно зачиплены.
Вы благодаря этому и получили безвиз и были приняты в золотой миллиард.
О тебе знают всё, включая твои внебрачные отношения и половые предпочтения. В этом есть что-то плохое? Жене же не доложили, правда? И не беспокойся, не доложат! Что касется личной жизни, то всё строго конфиденциально.
А вот гнать на Большого брата и исповедоведывать москальскую ересь я бы вам настоятельно не советовал ...

:roll: :roll: :roll:

это ты имеешь ввиду смартфоны и контекстную рекламу, и чудом появляющиеся нужные слова, когда я в гугле вбиваю первые пару букв?!
dima_beleb
 
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Повідомлення Додано: Суб 20 лип, 2019 21:18

  uaprofi написав:
  dima_beleb написав:на чело. :(

печать? её видно в лучах Солнца? как она выглядит?


Здесь мудрость. Кто имеет ум, тот сочти число зверя, ибо это число человеческое; число его шестьсот шестьдесят шесть.
Откровение святого Иоанна Богослова
tumos
 
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Повідомлення Додано: Суб 20 лип, 2019 21:19

  dima_beleb написав:
  Libo написав:Люди когда-то верили в коммунизм, представляли это светлым будущим,

и коммунизм принес много хорошего. Благодарю коммунизму во время холодной войны американские буржуи делились со своим народом прибавочной стоимость.
Любой американец, который жил в 60-тые года скажет, что в то время достаточно было, чтобы работал один член семьи. А сейчас для поддержки того же самого уровня жизни должны работать все члены семьи.


Свобода. Равенство. Справедливость.
Это лозунги и программа масонов еще с 17-го века.
Под этими лозунгами они провели Французскую революцию и на этих принципах они создали США. Еще за несколько веков до совдепии. Масоны просто провели эксперимент реализации этих принципов в условиях левой идеи. Некоторые моменты им понравились и они переняли их для себя, но в целом коммунистическая система оказалась очень жестокой, несправедливой, несвободной и нежизнеспособной и они анулировали её.
Libo
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Повідомлення Додано: Суб 20 лип, 2019 21:21

  tumos написав:Здесь мудрость. Кто имеет ум, тот сочти число зверя, ибо это число человеческое; число его шестьсот шестьдесят шесть.
Откровение святого Иоанна Богослова


Вы менясовсем запутали.
Вы намекаете шо у Либо на лбу есть печать?
ТАСя (UAH 17,75%) Алла(USD 6%), cib(EUR 4%) КО-КО&Сима
uaprofi
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Повідомлення Додано: Суб 20 лип, 2019 21:23

  Libo написав:но в целом коммунистическая система оказалась очень жестокой, несправедливой, несвободной и нежизнеспособной и они анулировали её


скорей всего они просто позвали не тех экспертов
ТАСя (UAH 17,75%) Алла(USD 6%), cib(EUR 4%) КО-КО&Сима
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Повідомлення Додано: Суб 20 лип, 2019 21:28

  dima_beleb написав:это ты имеешь ввиду смартфоны и контекстную рекламу, и чудом появляющиеся нужные слова, когда я в гугле вбиваю первые пару букв?!


Ну да ... Скоро вообще чип просто вколят в тело ... В магазинах не надо будет платить и стоять в очередях ... Зашел-вышел, с тебя деньги списали ... Никто не деньги у тебя украдет ... Бумажники уйдут в прошлое ... За границу без паспорта и погранконтроля можно ехать ... Нигде никаких бумажных документов ... Все в чипе ... Забухаешь, чип даже не разрешит машине завестись. Гоу хоум пешком.
Вам Зеленый сейчас государство в смартфоне делает, а потом и вас зачипует по настоящему ... И правильно сделает. Пора уже ускоряться в золотой миллиард, если вы туда хотите.
8) 8) 8)
Libo
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